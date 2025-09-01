De ontzuiling van Forum: vindt Lidewij de Vos aansluiting?

Thierry Baudet onthulde verrassend dat hij afstand doet van zijn troon. De opvolger? Lidewij de Vos, de nieuwe jongste lijsttrekker van de kamer, die de groei van de partij moet stimuleren. Het zou Baudet in zijn eigen woorden namelijk ontbreken aan effectiviteit en de gunfactor.

De media als boeman

Het meest opvallende feit is dat Baudet de media een rol als boeman toedicht. Er zou volgens hem al vijf jaar lang een blokkade vanuit de media zijn, tegen zijn persoon en daarmee tegen de partij. Opmerkelijk is dat hij -hoewel op Baudettiaanse wijze- de hand enigszins in eigen boezem steekt, door zichzelf als 'teveel een vrijdenker en teveel flapuit' te karakteriseren.

De Forumzuil: vrijgevochten van de media

Hetgeen waar Baudet zich zo vrij van probeerde te vechten draagt hij nu dus aan als zijn persoonlijke ondergang. Onder zijn leiding richtte Forum de afgelopen jaren praktisch een eigen zuil binnen de samenleving op, namelijk Forumland, als parallelle samenleving voor gelijkgestemden.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Onderdeel hiervan is het eigen mediawereldje, waaronder het praatprogramma Forum Inside op YouTube, waar de pers uiteraard geen mogelijkheid heeft om de partij in een kwaad daglicht te zetten. Baudet heeft bewezen zich niet te steuren aan de mainstreammedia, door meerdere malen vroegtijdig te vertrekken tijdens interviews en de media bij tegengas en kritiek op Forum te bestempelen als een vijandig construct.

Keert Lidewij de Vos het tij voor Forum?

Het gezegde luidt dat de vos wel zijn haren verliest, maar niet zijn streken. Verwacht kan worden dat Forum onder aanvoering van de Vos geen drastische koerswijzigingen zal ondergaan. Het nieuwe verkiezingsprogramma bouwt voort op de lijn die we van de partij kennen, namelijk het ontkennen van klimaatproblematiek, de pro-Russische houding, en het aandringen op een NEXIT. Het is de vraag of en hoe Lidewij de Vos voor de aansluiting van Forum in de normaliter zo door hen verafschuwde mainstream kan zorgen.