Hongaarse corruptie in beeld: Viktor Orbán’s landhuis

Een dierentuin met exotische dieren zoals zebra’s, een bibliotheek, een kapel, en een ondergrondse garage. Volgens oppositieleden is het landhuis Hatvanpuszta van de familie van de Hongaarse premier Orbán een decadent paleis. Zelf noemt Orbán het een onafgemaakte boerderij, die eigendom zou zijn van zijn vader. Het perceel is niet voor het publiek toegankelijk. De ogenschijnlijk dure verbouwingen leiden tot vragen over transparantie en corruptie in Hongarije.

Boederij of decadent paleis?

Rond 1840 was Hatvanpuszta een toonaangevende modelboerderij, waar wol van hoge kwaliteit werd geproduceerd. Langzaam raakte het geheel in verval, en onderhoud werd er sinds de communistische tijd niet gepleegd. In 2011 kwam het in handen van de vader van Viktor Orbán. Sindsdien is er voor vele miljoenen gebouwd en verbouwd op het perceel. Hoewel officieel wordt volgehouden dat het landhuis bestemd is voor agriculturele en educatieve doeleinden, onthullen tegenstanders stap voor stap de decadentie achter het project.

Oppositie: kritiek van voormalige partijgenoten

De onthullingen worden gedaan door twee voormalige bondgenoten van Orban, namelijk Akos Hadházy en Péter Magyar. Beiden waren zij voorheen lid van Fidesz, de partij van Orbán. Momenteel zijn zij de meest prominente aankaarters van corruptie in de Hongaarse politiek. Hadházy organiseerde afgelopen maand zelfs een tour naar het landhuis. Met duizenden meegereisde geïnteresseerden bekeek hij het gebouw van achter het hekwerk en vanaf meegenomen trappen, om sporen en bewijzen van de dure verbouwingen te ontdekken.

Péter Magyar bracht de kwestie afgelopen week op X weer onder de aandacht. Hij stelde dat het project tussen de 37 en 50 miljoen euro kost en karakteriseert het als een symbool van Orbán’s corruptie en arrogantie.

Gevolgen voor de verkiezingen

Magyar’s strijd tegen corruptie valt goed onder de Hongaarse bevolking. Op dit moment gaat zijn partij Tisza nek aan nek met het Fidesz van Orbán. Dit terwijl de partij in huidige vorm slechts een jaar bestaat. De verkiezingen die in april 2026 plaatsvinden zullen voor dan ook zeker in het teken staan van de strijd tegen corruptie.

In het geval dat Orbán de verkiezingen verliest van Magyar zal het duidelijk worden hoe het decadente landhuis is gefinancierd. Magyar belooft namelijk om onderzoeken in te stellen naar de eigendommen van voormalige overheidsfunctionarissen. Deze nieuwe transparantie zou de corruptie die de afgelopen decennia binnen de Hongaarse bestuurlijke elite heerste blootleggen.