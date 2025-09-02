Verkiezingsprogramma SGP: geen drugs, prostitutie of p*rnografie

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) gaat de verkiezingen in met drie speerpunten: voor kwetsbaar leven, voor het gezin en voor een veilige samenleving. Zoals traditioneel bij de partij kan worden verwacht is het verkiezingsprogramma weinig veranderd. Er is echter meer aandacht voor het maatschappelijk debat over Israël en antisemitisme, waar ditmaal een compleet hoofdstuk aan wordt toegewijd. Veiligheid kent hiermee een prominente plaats in het programma.

Inperkingen binnen het demonstratierecht

De partij pleit voor een ‘demonstratierecht met duidelijke grenzen’. Zo zou de overheid strenger moeten optreden tegen blokkades van infrastructuur, zoals wegen en spoor. Personen die zich hier schuldig aan maken zouden 'niet zonder waarschuwing weg mogen komen'. De veelvuldige demonstraties bij de universiteiten van afgelopen jaar worden ook expliciet genoemd. Deze worden ‘ illegale bezettingen' genoemd, die ook als zodanig zouden moeten worden gehandhaafd door de politie.

Oprichting van speciale eenheid voor de bestrijding van antisemitisme

Opvallend is het voorstel om een speciale eenheid bij de Politie en het OM op te richten voor de opsporing en vervolging van antisemitische incidenten, waarbij antisemitisme een aparte aangifte-categorie zou worden. Daarnaast wordt er gepleit voor meer capaciteit voor zedenzaken en digitale fraude. De plannen die de SGP voor ogen heeft zouden bereikt moeten worden door forse investeringen in de politiemacht, die met minstens 500 fte zou moeten groeien. Op het ontkennen van het bestaansrecht van de Staat Israël zou ook een verbod moeten komen

Persoonlijke vrijheden

De bovenstaand beschreven voorstellen zijn er vooral op gericht om bestaande verboden strenger te handhaven, vooral wanneer het betrekking heeft tot demonstraties en antisemitisme. Een hele andere categorie bestaat uit zaken die momenteel mogen, echter niet wanneer het aan de SGP ligt.

Het experiment met legale softdrugs zou van de baan moeten. De productie, distributie en het bezit van pornografie, ook verboden. Gokken is tevens uit den boze, er wordt gepleit voor een verbod op zowel online als offline gokken. Prostitutie en prostitueebezoek worden aan banden gelegd, en pornosites moeten op zwart.

De vraag is bij al deze kwesties of en in hoeverre deze vallen te handhaven. Dat geldt ook voor het voorstel om sociale media te verbieden voor kinderen onder de 15. Samenvattend is het partijprogramma is dus vooral gericht op wat niét zou moeten mogen in de samenleving.