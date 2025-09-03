Sandra Palmen blijft partijloos aan: ‘Slecht overheidshandelen kan het leven van mensen vermorzelen’

Vanochtend werd door NSC bevestigd dat Sandra Palmen aanblijft als staatssecretaris Herstel & Toeslagen. Palmen kan rekenen op brede steun van zowel de VVD, BBB en de gedupeerde toeslagenouders.

Partijloze toekomst:

De bewindslieden van NSC verlieten krap twee weken geleden het demissionaire kabinet na het vertrek van demissionair minister Caspar Veldkamp. Hoewel ook Palmen aanvankelijk leek te vertrekken heeft zij nu besloten om partijloos aan te blijven. Palmen trekt haar lidmaatschap van NSC in en zal niet meer verkiesbaar zijn voor de partij.

Breed vertrouwen

Palmen geniet behalve steun van de VVD en BBB ook breed vertrouwen onder de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Voorheen was Palmen werkzaam als ambtenaar bij de Belastingdienst, waar ze in 2017 aan de alarmbel trok vanwege het toeslagenschandaal.

Met haar advies, bekend als de memo-Palmen, werd weinig gedaan op het ministerie. Palmen belandde op een zijspoor en het schandaal kwam pas jaren later aan het licht. In een verklaring op de website van NSC stelt Palmen de fouten van de overheid te willen blijven herstellen en in de toekomst voorkomen. ‘Het toeslagenschandaal heeft pijnlijk laten zien hoe slecht overheidshandelen het leven van mensen kan vermorzelen’, aldus Palmen.

Lichtpuntje in chaotische weken

De afgelopen weken regeert chaos in Den Haag. Het vertrouwen in de politiek is volgens het RTL Nieuwspanel zelfs gedaald tot 4 procent. Het aanblijven van Palmen is een lichtpuntje voor toeslagenouders in turbulente tijden.