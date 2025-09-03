VVD-leider Yesilgöz sluit coalitie met GroenLinks-PvdA uit: 'Absoluut niet getrouwd met een plek in het kabinet'

VVD-leider Dilan Yesilgöz heeft bevestigd dat de VVD na de aankomende verkiezingen niet in zee zal gaan met het GroenLinks-PvdA van Frans Timmermans.

Geen PVV én geen GroenLinks-PvdA

Aan tafel bij talkshow RTL Tonight liet Yesilgöz duidelijk weten dat een samenwerking met de partij van lijsttrekker Frans Timmermans niet onder de mogelijkheden valt. In plaats daarvan hoopt ze op een centrumrechts kabinet zonder de PVV.

Yesilgöz liet eerder al weten niet meer open te staan voor samenwerking met de PVV, ze noemde PVV-leider Geert Wilders zelfs een ‘ongelofelijk onbetrouwbare partner’. Ook toen hamerde ze op het belang van een rechts-liberaal kabinet. Yesilgöz liet echter weten geen spijt te hebben van de samenwerking met de PVV, wat leidde tot felle kritiek van GL-PvdA-leider Timmermans.

Turbulente aanloop naar de verkiezingen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober is de VVD gericht op het draaiende houden van het demissionair kabinet. Net als de BBB kondigde de partij gisteren de nieuwe bewindspersonen aan, die het vertrek van de opgestapte NSC-bewindslieden moeten opvangen. Ondertussen is het voor het eerst in tijden voorgekomen dat de VVD in aanloop naar de verkiezingen buiten de top-3 is geraakt in de peilingen.

Het uitsluiten van zowel de PVV als GroenLinks-PvdA kan voor de VVD gevolgen hebben voor de mogelijkheid om onderdeel van het volgende kabinet te worden. Yesilgöz blijkt hierover stellig, ze zei in de uitzending van RTL Tonight dat de VVD 'absoluut niet is getrouwd met een plek in het kabinet'.