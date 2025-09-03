Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 36e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Joost Eerdmans: de lijsttrekker van JA21 kijkt gretig uit naar de verkiezingen

Terwijl Geert Wilders hoog in de peilingen blijft en partijen elkaar links en rechts in de haren vliegen, ziet Joost Eerdmans (54) vooral kansen. De JA21-leider schuwt klare taal over de inhoud niet, maar houdt zich ver van het politieke gekissebis waarmee we de afgelopen kabinetsperiode om de oren zijn geslagen. ‘JA21 heeft niet alleen een helder verhaal, maar ook mensen die weten hoe ze politiek moeten bedrijven.’

Uit de gratie (en de ramen): een deel van de Russische elite legt opzichtig het loodje

De een valt – letterlijk – in ongenade door kritiek op Poetinte uiten. De ander wordt het vermoedelijke slachtoffer van een politiek-maffiose vendetta of de welig tierende wetteloosheid in Rusland. En weer een ander zakt weg in een depressie en maakt er zelf een eind aan. Naar de exacte redenen blijft het gissen, maar wat vaststaat is dat steeds meer figuren uit de Russische politieke en zakelijk elite onder uiterst verdachte omstandigheden om het leven komen.

Essay Nijman: is AI nu een zegen of een ramp voor de mensheid?

Bijna vanuit het niets is Artificial Intelligence dagelijks onderdeel geworden van ons leven. De discussie over vloek of zegen hobbelt er vrij machteloos achteraan, gehinderd door de veel tragere rekenkracht van individuele menselijke breinen, maar ook door het overweldigende enthousiasme van de groeiende groep gebruikers en geïnteresseerden. Bart Nijman is nog lang niet overtuigd.

Zo maken partijen weg vrij voor Wilders' verkiezingswinst

In het net verschenen boek Waarom Wilders wél wint, schetst auteur Roy Kramer de omstandigheden die wel moesten leiden naar de forse PVV-winst bij de vorige verkiezingen. Ook laat hij zien wat eraan schort bij de middenpartijen in de strijd om de kiezer. In deze voorpublicatie omschrijft Kramer de politiek als een arena van hogeropgeleiden, op één belangrijke uitzondering na...

Zinkgaten: in Anatolië zijn sinkholes aan de orde van de dag

Is er een stunt op Clarkson’s Farm misgelopen? Helaas, deze putten zijn niet om te lachen. Het zijn zinkgaten in de regio Konya in Anatolië, Turkije. En er komen er steeds meer bij, tot grote zorg van de lokale boeren.