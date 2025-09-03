Poetin en Kim Jong-un in Peking: geopolitiek machtsvertoon der geïsoleerden

Xi Jinping, Vladimir Poetin en Kim Jong-un troffen elkaar vandaag in Peking. Het was de eerste ontmoeting tussen Chinese, Russische en Noord-Koreaanse staatshoofden sinds het begin van de Koude Oorlog. De ontmoeting vond plaats tijdens de grootste militaire parade uit de Chinese geschiedenis.

Gesprekken over Oekraïne

Na de parade spraken Poetin en Kim elkaar in een staatspension, waar de Russische oorlog tegen Oekraïne hoofdonderwerp van discussie was. Kim beloofde na afloop van de gesprekken om alles te doen wat hij kan om Moskou te helpen. ‘Als ik iets voor u of het Russische volk kan of moet doen, beschouw ik dat als mijn plicht’, aldus Kim. Poetin bedankte op zijn beurt Kim voor het sturen van Noord-Koreaanse soldaten, die ‘moedig en heldhaftig’ hadden meegevochten aan Russische zijde.

Bijeenkomst van geïsoleerde leiders

Rusland en Noord-Korea zijn sinds vorig jaar gebonden aan een wederzijds verdedigingsverdrag. Sindsdien ondersteunt het regime van Kim Jong-Un de Russische oorlogsinspanningen, door Noord-Koreaanse militairen te sturen om mee te vechten aan Russische zijde. Beide landen zijn internationaal in een isolement beland door zware sancties, Rusland vanwege de invasie van Oekraïne en Noord-Korea vanwege zijn kernwapenprogramma.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

De gastenlijst omvatte nog meer geïsoleerde leiders, waaronder de Iraanse president Masoud Pezeshkian. Ook Min Aung Hlaing was aanwezig, de leider van het leger van Myanmar, tegen wie het ICC een arrestatiebevel heeft uitgegeven vanwege misdrijven tegen de mensheid. Er waren in China geen leiders van Westerse landen aanwezig. Analisten beschouwen de bijeenkomst in China dan ook als een sterke boodschap, namelijk dat China zijn bondgenoten blijft steunen, ondanks Westerse sancties.

Reactie Trump

De Amerikaanse president Trump haalde via zijn eigen platform Truth Social uit naar Poetin. Hij zei ‘ zeer teleurgesteld’ te zijn in de Russische president. Hij suggereerde ook dat Xi Jinping, Poetin en Kim samenzweren tegen de Verenigde Staten. Trump liet eerder weten niet bezorgd te zijn over de vorming van een as tussen Rusland en China.