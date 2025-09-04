Kelderende peilingen: VVD zakt verder door optreden Yesilgöz

Na de peiling van EenVandaag/Verian van vorige week volgde gisteren die van Ipsos I&O. Beide schetsen een helder beeld: de VVD zakt verder weg en de kiezer heeft ‘weinig vertrouwen' in lijsttrekker Dilan Yesilgöz.

Een dalende trend

In de meest recente peilingen staat de VVD op 14 tot 18 zetels, fors lager dan de peilingen van 30 juli, toen de partij nog op 20 tot 24 zetels stond. EenVandaag/Verian noemt de rel rondom Douwe Bob een keerpunt. De excuses van Yesilgöz naar aanleiding van haar omstreden X-bericht kwamen voor veel VVD-stemmers te laat.

Haar waardering daalde van een 6,2 eind 2023, naar een 3,9 op dit moment. Nog slechts 6 procent geeft aan VVD te stemmen vanwege de lijsttrekker. In 2023 koos nog 39 procent voor de partij vanwege de leider.

Kiezers zoeken alternatieven

De VVD verliest vooral aan het CDA en JA21. Kiezers die naar het CDA trekken geven veelal aan dat Yesilgöz slecht overkomt in de media. Zij zoeken hun heil bij Henri Bontenbal, die als ‘betrouwbaar’ en ‘rustig’ wordt beschouwd.

Daarnaast zien VVD-stemmers het JA21 van Joost Eerdmans als een duidelijk alternatief op rechts. Binnen de VVD-achterban heerst verdeeldheid over het standpunt van de partij ten aanzien van de PVV. Een deel van de achterban is van mening dat de VVD nooit in zee had moeten gaan met Wilders, anderen zijn ontevreden met het feit dat samenwerking met de PVV momenteel wordt uitgesloten.