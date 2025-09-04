Trump over Epstein-documenten: ‘Het is een hoax van de democraten’

Washington staat de afgelopen dagen in het teken van betogers die eisen dat de Epstein-documenten worden vrijgegeven.

Duizenden pagina’s vrijgegeven

Afgelopen week werden er 33.000 pagina’s aan documenten uit de zaak tegen Jeffrey Epstein vrijgegeven door een toezichtcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Ondanks de grote hoeveelheid staat er volgens Amerikaanse media en de Democraten weinig nieuws in. Daarnaast is het de vraag of het ministerie van justitie nog documenten achterhoudt. De enige nieuwe informatie bestaat uit vluchtgegevens waaruit blijkt dat Epstein van en naar zijn privé-eiland op de Amerikaanse maagdeneilanden reisde.

Betoging in Washington

De slachtoffers van Epstein waren afgereisd naar het Capitool om de openbaarmaking van alle documenten te eisen. Hierin werden zij gesteund door zowel Democratische als enkele Republikeinse congresleden. De Republikein Thomas Massie probeert de regering via een wetsvoorstel te dwingen de documenten vrij te geven. Hiervoor heeft hij behalve alle Democraten de steun nodig van nog twee extra partijgenoten.

Trump blijft laconiek

Trump reageerde laconiek op de persconferentie van de betogers. Hij claimt dat ze mensen proberen af te leiden van het succes dat het land zou ervaren sinds zijn aantreden als president. Tevens noemde Trump het ‘een hoax van de Democraten waar geen einde aan komt’.

Trump ligt onder vuur omdat hij de documenten niet wil vrijgeven, in tegenstelling tot tijdens de campagnetijd, toen hij beloofde dit wel te zullen doen. Trump was jarenlang bevriend met Epstein, zijn naam komt dan ook voor in de documenten. Hoewel dit niet betekent dat hij iets fout heeft gedaan, heeft het wel een mediastorm op gang gebracht.