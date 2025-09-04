Aanhoudende chaos: opnieuw protesten in Indonesië

Protesten tegen corruptie

De protesten begonnen vanwege onvrede over de exorbitant hoge woningtoelage van Indonesische parlementsleden. Terwijl politici hoge toelages ontvangen, raken bezuinigingen van president Prabowo de Indonesische bevolking hard. Velen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Al gauw werd corruptie in het algemeen de focus van de demonstranten. De regering grijpt hard in, verspreid door het hele land vielen er al 10 doden door het ingrijpen van veiligheidstroepen.

De dood van de 21-jarige motortaxichauffeur Affan Kurniawan, die tijdens protesten werd aangereden door politieagenten, leidde tot verdere woede en escalatie. Een van de betrokken politiecommandanten werd na een onderzoek oneervol ontslagen. De agent die achter het stuur zat, zal zich ook nog moeten verantwoorden, evenals vijf andere betrokken agenten. Behalve corruptie strijden de demonstranten nu ook tegen politiegeweld.

Hervatting van de protesten

Vandaag werden de protesten weer hervat. Dagenlang werd er nauwelijks geprotesteerd vanwege angst voor het harde ingrijpen van de veiligheidstroepen en de politie. De hervatte protesten zijn expliciet aangekondigd als vredige actievoering. President Prabowo heeft inmiddels aangekondigd om transparant onderzoek naar politiegeweld in te stellen.

De onrust onder de bevolking is echter nog niet afgenomen, doordat er op dit moment nog ruim 3000 militairen patrouilleren door de straten van Jakarta. Analisten vragen zich af of de situatie niet opnieuw uit de hand zal lopen.