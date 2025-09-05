TV-recensent Alex Mazereeuw over Tim de Wit: 'Niet de meest uitgesproken, sprankelende, mediapersoonlijkheid'

Ineens is Tim de Wit (44) naast Jeroen Pauw de belangrijkste praatprogrammapipo van het land. De Wit doet het prima en verschijnt goed ingevoerd en nauwkeurig voorbereid aan tafel. Is hij altijd zo serieus of zou hij ook een ondeugende kant hebben?

Ineens zit Tim de Wit op een belangrijke talkshowstoel naast interviewgoeroe Jeroen Pauw. Maar eh… Tim de Wit?

Doordat hij met Jeroen Pauw het gezicht is van de talkshow Pauw & De Wit, is Tim de Wit plotsklaps tot een van de belangrijkste tv-presentatoren gebombardeerd. We kenden zijn gezicht al wel, maar we weten eigenlijk bitter weinig van de man wiens volledige naam uit slechts drie lettergrepen bestaat. Jarenlang was hij buitenlandcorrespondent en sportverslaggever. De Wit schrijft zo links en rechts wat stukjes in de krant, doet wat radiodingetjes en maakt een podcast. Niet per se activiteiten waar je een bekende toet van krijgt. Het zou dus maar zo kunnen, dat u hem nog nooit gezien had. Nu hij door de week elke avond op de kijkbuis te koekeloeren is, groeit zijn bekendheid alras.

Wordt er een beetje goed naar het programma gekeken?

Kijkcijferconnaisseur Tina Nijkamp joelt, jubelt en juicht. Ze meldde dat Pauw & De Wit als vervanger van Bar Laat meteen een goede start kende met 805.000 kijkers. De dag erna waren dat er zelfs nog meer. ‘Wauw,’ koert de statistiekenduif enthousiast, ‘goed begin dus voor Tim de Wit.’

Graag nog iets meer info over Tim de Wit. Is hij een beetje een vlotte vent, springt hij weleens uit de band, hoeveel vrouwen houdt hij erop na?

Wie verwacht dat dit pratende ei met baardje en brilletje een ondeugende kant heeft, moeten we teleurstellen. De Wit is namelijk net zo serieus als dat hij eruit ziet. Hij woont net als 2,5 miljoen anderen in de metropoolregio Amsterdam en heeft een relatie met Sophie. Of het stel in de talkshowloze weekenden swingersclubs bezoekt of zich te buiten gaat aan wilde orgies? Daar hebben we geen direct antwoord op, maar nadat we u de volgende informatie hebben gegeven, ontstaat al een aardig beeld. De Wit kreeg in 2006 de diagnose ziekte van Crohn, een chronische ontsteking van het spijsverteringskanaal. Ondanks zijn voormalige hectische job als buitenlandcorrespondent met werkweken van zestig uur en zijn huidige stressvolle functie als praatprogramma-ankerman, probeert hij zo regelmatig mogelijk te leven. Hij drinkt weinig alcohol, let goed op zijn voeding en gaat op tijd naar bed. Weinig orgies voor De Wit, gokken we.

‘Dit was Pauw & Witteman... oh sorry, Pauw & De Wit’

Wat vindt Tim de Wit van zichzelf?

‘Ik zit op een kussentje omdat Jeroen bijna twintig centimeter langer is. Anders ziet het er een beetje gek uit’

Wat vinden wij van Tim de Wit?

Hij ziet er nog steeds een beetje gek uit.

Wat vinden anderen van Tim de Wit?

Hij kent geen ijdelheid - Arend Jan Boekestijn

Ik heb geen idee wie hij is - Erik de Zwart

Er zit wel een wat speelsere man in hem - Alex Mazereeuw

Arend Jan Boekestijn - podcastcollega

‘Tim de Wit beschikt over een eigenschap die men maar zelden aantreft in de wereld van presentatoren. Hij kent geen ijdelheid. Het gaat hem alleen maar om de inhoud. Daarnaast is hij een perfectionist die zich steeds maar blijft afvragen hoe het beter zou kunnen. Het NOS-correspondentschap heeft hem geleerd hoe hij in korte reportages het nieuws inzichtelijk kan maken. Nu bij Pauw & De Wit kan hij die faculteit weer inzetten. Ik vind het een grote eer en een grote vreugde om samen met hem een podcast te mogen maken. Tim is overigens ook een uitgesproken theaterbeest. Je weet niet wat er gebeurt als je samen met hem het toneel op stapt.’

Erik de Zwart - tegenpool

‘Tim de Wit? Ik heb geen idee wie hij is. Oh, de nieuwe man naast Jeroen Pauw. Hij is de nieuwe Witteman, zal ik maar zeggen. Pauw heeft iets met de kleur wit, zeker? Ah, en nu snap ik ook waarom jullie mij bellen. Leuke vondst hoor. Ik heb het programma nog nooit gezien, dus ik kan er niks over zeggen. Ik weet ook serieus niet wie hij is, ik heb de beste man nog nooit gezien en nog nooit van hem gehoord. Of de kleur in mijn achternaam wel eens vaker wordt aangehaald? Nou ja, ik word natuurlijk zwaar gediscrimineerd, dat begrijp je wel. Ik word geregeld zwartgemaakt. Vroeger op de basisschool noemden ze me “Zwartje”. Stel je voor dat ze Tim “Witje” zouden noemen; die term is in de radiowereld dodelijk. Een witje is een onbedoelde stilte in een uitzending, een niet geplande pauze. Is Tim de Wit ook een radioman bij NPO Radio 1? Ik ben niet zo’n fan van Radio 1, ik luister meer naar muziekradio.’

Alex Mazereeuw - tv-recensent

‘Ik heb deze week tv-recensiedienst bij de Volkskrant, ik heb alle talkshows gekeken. Dus als ik vermoeid overkom, geef ik dat graag de schuld. Ik heb niet heel veel geschreven over Pauw & De Wit omdat er weinig opmerkelijke dingen gebeurden. Het was allemaal keurig binnen de lijntjes, behalve dan dat Ingrid Coenradie ineens piano ging spelen. Dat het programma er goed verzorgd uitziet, komt door de kwaliteit van Jeroen Pauw maar ook door Tim de Wit. In Bar Laat was het contrast met Sophie Hilbrand te wisselvallig; de ene avond was het heel goed, de andere avond met mazzel een zesje. Ik vind deze talkshow stabieler. Dat heeft er mede mee te maken dat Tim de Wit een bewezen journalist is. Hij is gewoon goed in wat hij doet zonder rare tierelantijntjes of kunstgrepen om op te vallen als presentator. Dat vind ik fijn om naar te kijken. Of ik hem saai vind? Ik denk dat degelijk een beter woord is. Hij is inderdaad niet de meest uitgesproken, sprankelende, mediapersoonlijkheid. Toch heeft hij wel een iets lossere kant. Ik heb vernomen dat hij weleens naar festivals gaat. Via via heb ik gehoord dat hij wel een gezelligheidsdier kan zijn, maar dat hij daar niet zo mee te koop loopt. Hij heeft laatst een documentaireserie gemaakt over zijn tijd in Groot-Brittannië. Toen ging het ook over de dates die hij daar had. Daarbij dacht ik: er zit dus wel een wat speelsere man in hem, maar hij laat dat heel weinig zien. Bij die dates was hij best wel ongemakkelijk, maar ik vond dat wel charmant. De Wit is het type Nederlander met wie niks mis is. Maar na het Op1-trauma, dat een soort rariteitenkabinet werd met mensen die eigenlijk geen talkshow konden leiden, vind ik die degelijkheid van Tim de Wit eigenlijk wel prettig.’