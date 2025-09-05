Verkiezingsdebat RTL aangekondigd: kan VVD op een uitnodiging rekenen?

Wordt Yesilgöz uitgenodigd?

Ilse Openneer, hoofdredacteur van RTL Nieuws, openbaarde het uitnodigingsbeleid voor de debatten. ‘Voor het eerste debat kiezen we voor de vier partijen in de peilingwijzer die de grootste kans maken om het voortouw te krijgen in de kabinetsformatie of de premier te leveren’. Gisteren werd al duidelijk dat de VVD momenteel buiten de top-3 valt, namelijk de vierde plaats in de peilingen. De vraag is of de partij deze plaats vast weet te houden, of mogelijk zelfs ingehaald gaat worden door de directe concurrent op rechts: JA21.

Race tegen de klok

Er rest voor de VVD een race tegen de klok om het vertrouwen van de kiezer terug te winnen. 10 dagen voorafgaand aan het debat op 12 oktober zal RTL aan de hand van de Peilingwijzer besluiten welke vier partijen worden uitgenodigd. Tijdens het debat zal gediscussieerd worden over de toekomst van Nederland en welke maatregelen de lijsttrekkers voor zich zien om het verdwenen vertrouwen in de politiek weer terug te brengen.