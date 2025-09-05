Trump hernoemt ministerie: ‘het gaat om de krijgersmentaliteit’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij het Ministerie van Defensie hernoemt naar het ‘Ministerie van Oorlog’.

Motieven Trump

Trump is van plan om een decreet te ondertekenen waarmee de naam van het ministerie officieel zou veranderen. Momenteel zal de titel secundair blijven, pas wanneer het Amerikaanse Congres goedkeuring geeft zal de naamsverandering definitief worden. Trump zei hierover: ‘Defensie is te defensief en we willen defensief zijn, maar we willen ook offensief zijn als dat moet’. De Amerikaanse buitenlandminister Pete Hegseth verklaarde dat het niet slechts om woorden gaat. ‘Het gaat om de krijgersmentaliteit’, aldus Hegseth.

Het besluit van Trump betekent dat het ministerie zijn oude naam weer terug zal krijgen. Tussen 1789 en 1947 was de naam al 'Ministerie van Oorlog'. Na de Tweede Wereldoorlog werd pas besloten om de naam aan te passen naar 'defensie', om de nadruk te leggen op een vreedzamere defensieve aard van het ministerie.

Honderden miljoenen

De naamsverandering kost naar verwachting honderden miljoenen dollars. Het ministerie is het grootste departement binnen de Amerikaanse Regering. Alleen al het aanpassen van het briefpapier en de borden op het Pentagon en de militaire bases zal miljoenen gaan kosten.