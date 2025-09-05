Leon Verdonschot: 'Het is nooit te laat om jezelf te laten bijscholen Gouke Moes, over bijvoorbeeld LHBTI- en dierenrechten'

‘Je kunt je afvragen hoeveel kortsluitingen iemand in zijn hoofd moet hebben om het symbool van homo-emancipatie gelijk te stellen aan het symbool van het naziregime dat duizenden homoseksuelen vergaste’

Beste Gouke Moes,

U wordt onze nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het overblijfsel van het Kabinet Schoof 1 (waarbij die 1 inmiddels een hilarische toevoeging is, omdat die de mogelijkheid overlaat van een 2). Niet zo lang geleden was dat Robbert Dijkgraaf. Die promoveerde cum laude bij een Nobelprijswinnaar, werkte als onderzoeker aan Princeton University, was universiteitshoogleraar en president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Wie bent u? Vooral: geen Robbert Dijkgraaf.

Wat u wel bent, is de uiterste consequentie van wat je krijgt wanneer je je tegen elke vorm van elitarisme keert. Dan eindig je uiteindelijk met iemand die het onderwijs in ons land aanstuurt, die in geen enkel opzicht zelf nog uitstijgt boven een lagere scholier. Als iedereen op élke post lekker volks is, bestaat er geen elite meer – weg kloof!

Verbijsterd waren ze in de Provinciale Staten van Gelderland toen in die provincie vorig jaar september een regenboogzebrapad nog voor de opening werd beklad met hakenkruizen. Minstens zo verbijsterd waren ze toen u het als Statenlid op X ‘van beide kanten jammer’ noemde. U bedoelde: jammer van die hakenkruizen, maar ook van die regenbogen. Want beide ‘polarisatie’. Je kunt je afvragen hoeveel kortsluitingen iemand in zijn hoofd moet hebben om het symbool van homo-emancipatie gelijk te stellen aan het symbool van het naziregime dat duizenden homoseksuelen vergaste. Maar gemakkelijker is gewoon te concluderen dat zo iemand de meest ongeschikt mogelijke persoon ter wereld is voor de functie van minister die verantwoordelijk is voor emancipatie en bestrijding van discriminatie.

U heeft afgelopen week gesteld dat u het zo niet had moeten zeggen. Hoe wél, zei u niet, noch bood u uw excuses aan, of verwijderde u uw tweet. Het is de zoveelste variant op ‘ik betreur de ophef’ van de spijt zonder sorry: het betekent niks, helemaal niks.

Ik kwam ook nog de tweet tegen waarmee u vorig jaar reageerde op de rel. Het was een tweet van het ingebeelde slachtoffer, de huilreflex van de eeuwige Calimero. ‘Exhibit A: de reacties op deze tweet. Waar alle aannames je als woorden in de mond geschoven worden. Nu weet ik hoe foie gras zich voelt.’ Die laatste zin moest ik drie keer lezen. Hoe foie gras zich voelt. Zelfs voor een BBB’er is dat een krankzinnige zin. ‘Nu weet ik hoe een biefstuk zich voelt.’ ‘Nu weet ik hoe een hamburger zich voelt.’ Foie gras, beste man, kán niet voelen, want foie gras is het in vele landen verboden resultaat van een gans of eend twee tot drie keer per dag onder dwang voeren totdat hun lichaam het overtollige vet niet meer kan afbreken, waardoor hun lever zo uitzet dat ze nauwelijks nog kunnen bewegen en continu naar lucht happen. Ganzen en eenden kunnen wél voelen, en voelen in dat proces vooral pijn.

Het is nooit te laat om jezelf te laten bijscholen, over bijvoorbeeld LHBTI- en dierenrechten. Maar er zijn effectievere en goedkopere methoden van bijscholing dan zelf minister van onderwijs worden.