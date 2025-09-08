Dilan Yesilgöz: ‘De politiek heeft betere tijden gekend’

Toegenomen spanningen

Doordat de VVD in de zomermaanden flink daalde in de peilingen zijn de spanningen binnen de partij toegenomen. De partij stond er de afgelopen decennia nooit zo slecht voor in de peilingen. De optredens van lijsttrekker Dilan Yesilgöz hebben hier volgens de VVD-achterban toe geleid, zij bekritiseren haar populistische stijl, waarbij ze ‘eerst denkt en dan doet’. De excuses aan Douwe Bob nadat zij hem had beschuldigd van Jodenhaat kwam voor veel kiezers dan ook te laat.

Interne verdeeldheid

Op het congres bleek de VVD intern verdeeld te zijn. Op het podium leek de sfeer volgens politiek verslaggevers positief, met vrolijke presentaties en vraag- en antwoordsessies van de demissionaire ministers Karremans en Brekelmans. Achter de schermen klinkt verdeeldheid, er heerst veel zorgen over de staat waarin de partij momenteel verkeert.

Partijvoorzitter Wetzels noemde tijdens het congres de titel van het verkiezingsprogramma 'Sterker uit de Storm’ een vooruitziende blik. Wetzels kenmerkte de huidige situatie binnen de partij inderdaad als een storm. Deze storm komt volgens sommige kritische VVD’ers op het congres door een gebrek aan kwaliteiten bij Yesilgöz.

Bakir Lashkari, al vijftien jaar lid van de VVD, denkt dat het na de verkiezingen tijd is voor een nieuwe lijsttrekker. ‘Wellicht moet de partij ook maar eens in de oppositie’, zei hij tegen de NOS. Een andere VVD’er, die al vijftig jaar lid was van de partij, zei tegen de NOS dat een andere ‘soepele leider zoals Rutte’ de partij wel verenigd had.

Geen linkse koers

Yesilgöz probeerde leden die zorgen hebben over een linksere koers gerust te stellen. Ze herhaalde dat ze een Kabinet met GroenLinks-PvdA nog steeds niet ziet zitten: ‘Dat levert geen stabiel kabinet op’. Als het aan Yesilgöz ligt staat de partij, ondanks de tegenvallende peilingen, niet 'op instorten’.