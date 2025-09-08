Congres NSC: heeft de partij nog bestaanszekerheid?

NSC was een van de maar liefst vijf partijen die afgelopen zaterdag 6 september een congres hield in aanloop naar de verkiezingen. Centraal thema was bestaanszekerheid, maar bestaat de partij zelf straks nog?

Motie van wantrouwen

In de ochtend stond het congres in het teken van de motie van wantrouwen tegen partijvoorzitter Kilian Wawoe. Deze motie, ingediend door Sander Nieman, werd op het laatste moment ingetrokken nadat Wawoe zijn excuses had aangeboden, waardoor de motie niet in stemming kwam. Er was kritiek aan het adres van Wawoe vanwege zijn manier van besturen, die door leden als te veel top-down wordt ervaren en daardoor zou leiden tot kelderende peilingen en dalende ledenaantallen.

Onzekere toekomst

Dat Nieuw Sociaal Contract er momenteel slecht voor staat is een understatement. De partij is een schim van wat zij was in 2023, toen direct 20 zetels werden behaald tijdens de verkiezingen. Momenteel dobbert de partij onderaan in de peilingen, met een voorspelde 0 tot 2 zetels in de Peilingwijzer. De vraag heerst of NSC een blijvende factor in de Nederlandse politiek kan zijn.

Zowel de om gezondheidsredenen vertrokken Pieter Omtzigt als oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven waren afwezig bij het congres. Volgens lijstertrekker Eddy van Hijum zijn de contacten met de twee goed. Hij noemt Omtzigts afwezigheid een signaal dat hij ‘ruimte wil geven aan de mensen die het nu moeten doen’.

Perspectieven na de verkiezingen

Lijsttrekker Van Hijum vergeleek de situatie bij zijn partij met die bij voetbalclub Vitesse, dat op wonderbaarlijke wijze bleef bestaan. Hoewel het besef leeft dat NSC geen 20 zetels meer gaat halen, stelt de lijsttrekker dat er ‘echt wel een paar zetels’ in zitten.

Onder de partijleden is de blik na de roerige regeringsperiode weer gericht op de toekomst. 92 procent van de leden stemde voor een motie die oproept om het functioneren van de partij te onderzoeken, zodat de partij weer verder kan na onrustige tijden.