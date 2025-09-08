Partij voor de Dieren doorbreekt taboe: herbewapening een feit

Het verkiezingscongres van de Partij van de Dieren stond in het teken van activisme, herbewapening en stevige kritiek op het kabinet.

Kritiek op het kabinet

Lijstertrekker Esther Ouwehand haalde tijdens haar toespraak hard uit naar het huidige kabinet. VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz en BBB-minister Femke Kok moesten het in het bijzonder ontgelden. Ouwehand noemde hen beiden ‘leugenaars’. BBB en VVD hebben volgens Ouwehand extreemrechts het kabinet binnengelaten.

Volgens Ouwehand loog Yesilgöz over familieleden van statushouders die ’nareis op nareis’ zouden stapelen. Hiermee refereerde ze naar het feit dat de VVD het vorige kabinet liet vallen, terwijl hetgeen de VVD-leider zei niet bleek te kloppen. Minister Wiersma werd door Ouwehand beschuldigd van leugens over de oplossingen voor de stikstofcrisis.

Pussy Riot

Na de speech van Ouwehand trad de activistische Russische band Pussy Riot op. Daarna ging Ouwehand in gesprek met de bandleden op het podium. Zij riepen op om te demonstreren tegen onderdrukkende wetgeving. Bandlid Maria Aljochina benadrukte: ‘In ieder land kan een onderdrukkend regime aan de macht komen’. Ouwehand ging hierna onder luid applaus met de bandleden op de foto, met een grote Oekraïnse vlag op de achtergrond.

Taboe doorbroken: PvdD steunt herbewapening

Sinds de oprichting van de partij in 2006 tot de Russisch invasie van Oekraïne was de Partij voor de Dieren fel tegen op herbewapeningen en grote investeringen in Defensie. Tijdens het congres stemde de meerheid van de leden in met een herziening van het voorheen pacifistische beleid van de partij. Ouwehand noemde het nieuwe standpunt een 'noodzakelijk kwaad'.

Vanwege deze nieuwe koers richtten enkele prominente PvdD-leden uit onvrede al een nieuwe partij op: Vrede voor Dieren. Onder meer Ewald Engelen, de echtgenoot van PvdD-oprichter Marianne Thieme, staat op de lijst. Ook oud-partijvoorzitter Ruud van der Velden staat op de lijst. De nieuwe splinterpartij heeft nagenoeg dezelfde standpunten als de Partij voor de Dieren, maar wijst de huidige ‘wapenwedloop’ principieel af. Ondanks de versplintering staat de PvdD in de peilingen op 4 tot 6 zetels, ten opzichte van de huidige 3.