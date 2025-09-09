De iPhone 17; is het de investering waard als zakelijke gebruiker?

Door veel mensen wordt een smartphone nog gezien als een luxeproduct en/of een leuke gadget. Maar in werkelijkheid kunnen we wel stellen dat dit hét product is wat we vandaag de dag het allermeeste gebruiken.

Wanneer je een goede smartphone als ondernemer of zakelijke gebruiker hebt, ben je veel productiever en heb je veel andere producten helemaal niet meer nodig. Geld uitgeven aan een smartphone kan dan ook wel gezien worden als een investering in je productiviteit. Maar nu hoef je natuurlijk niet per se mee te doen met iedere hype en elke telefoon aan te schaffen. In september is de iPhone 17 op de markt gekomen en dan ontstaat de vraag; is dit het geld waard? Om daar een goed antwoord op te kunnen geven vind je hier de specificaties op een rij om een goed besluit te kunnen nemen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

De iPhone 17 in het kort

Zoals we inmiddels van Apple gewend zijn, komen ze bij een lancering niet met één maar met wel vier smartphones op de markt. Van een basisvariant tot een iPhone 17 Pro zakelijk , die voor ondernemers interessant is om te kopen. Sowieso is een iPhone 17 zakelijk kopen bijna nog makkelijker te doen dan privé, want je kan het als kosten opbrengen bij de belastingaangifte.Maar dat is even een zijsprong, terug naar de nieuwste collectie iPhones. Naast de Pro, de standaard variant is er ook nog de Pro Max. Nieuw dit jaar is de Air variant. Hiermee wil Apple de dunste iPhone ooit op de markt brengen, en met zijn 6 mm is hij zeker slank te noemen.

De verbeteringen

Elk model kent zijn eigen verbeteringen, maar allemaal zijn ze weer een stuk vooruit ten opzichte van de voorganger, de iPhone 16 . Zo is niet alleen de Air superdun, ook de andere iPhones in de 17 lijn kennen een ultradun en vernieuwd design. Daarnaast zijn ze voorzien van een krachtige A19-chip wat zorgt voor betere prestaties. Het 120 Hz ProMotion en altijd-aan (always-on) display bij de Pro telefoons maken de beleving van het scherm nog van veel hogere kwaliteit. Ook zijn er geavanceerde camera-upgrades geweest, waarbij de Pro modellen een 48 Mp camera hebben. Die camera’s zijn ook anders gepositioneerd, namelijk in een balk aan de achterkant in plaats van de vierkant zoals we die gewend zijn. Ook de snellere laadmogelijkheden en de betere batterij zijn zeer handig in dagelijks gebruik, net als de mogelijkheid om verbinding te maken met Wi-Fi en 5G .

Kortom, wanneer we de balans opmaken kunnen we wel stellen dat ook dit keer het Apple gelukt is om een prachtige collectie van Apple producten neer te zetten. Zeker op zakelijk vlak is het de investering waard, je zult het direct merken in dagelijks gebruik. Het is een persoonlijke keuze of het de Pro, de Pro Max, de Air of gewoon de standaard variant moet worden. En wat ook een persoonlijke keuze is, is de kleur waarvoor je kiest. Deze zijn zeker in het oog springend te noemen, uiteraard zijn er de standaard donkere tinten. Maar ook pastel en oranje-koper zijn opties!