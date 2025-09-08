Kandidatenlijst DENK bekend: twee vrouwen in top 5

Twee vrouwen in top 5

Anders dan bij de vorige verkiezingen krijgen ditmaal twee vrouwen een prominente plek op de lijst bij DENK. Stephan van Baarle blijft lijsttrekker, gevolgd door Dogukan Ergin (2) en Ismail el Abassi (3). Daarna volgen Elif Esen (4) en Nassira Abaaziz (5). Daarmee zijn vrouwen zichtbaar vertegenwoordigd in de top van de lijst, iets waar binnen de partij eerder nog spanning over bestond.

Conflict fractie en bestuur

Afgelopen zomer liep een conflict tussen fractie en bestuur hoog op. Het bestuur wilde een vrouw op plek twee, maar Van Baarle en zijn fractiegenoten gaven de voorkeur aan continuïteit. Uiteindelijk stapte het bestuur op en kreeg de fractie de ruimte om de volgorde zelf vast te stellen. Het resultaat is dat de drie huidige Kamerleden de eerste posities behouden.

Herstelde eenheid

Van Baarle spreekt van een “diverse, energieke en vastberaden” lijst, die volgens hem een afspiegeling vormt van Nederland. Voor DENK is dit niet alleen een signaal van herstelde eenheid na interne ruzies, maar ook een manier om nadrukkelijk te laten zien dat vrouwen een belangrijke rol spelen binnen de partij. In de Peilingwijzer staat DENK momenteel op drie tot vijf zetels. Daarmee is de kans aanwezig dat een vrouwelijke kandidaat straks een Kamerzetel bezet.