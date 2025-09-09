‘FAKE’ - Trump woedend na publicatie Epstein-brief

Openbaarmaking door Democraten

De House Oversight and Government Reform Committee, de belangrijkste onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden, publiceerde het briefje, waarvan het bestaan sinds juli bekend is. De commissie kreeg het briefje in handen uit de nalatenschap van Epstein. Het is onderdeel van een boek waarin schunnige briefjes waren gebundeld van mensen die hij kende. Deze bundel was een verjaardagscadeau van Epstein’s ex-vriendin en handlanger Ghislaine Maxwell. Behalve Trump kwam ook de naam van oud-president Bill Clinton voorbij in de bundel.

Het briefje van Trump is een tekening van een vrouwenlichaam. De handtekening van Trump is gepositioneerd op de positie van het kruis. Binnen de contouren van het lichaam is een kort dialoog tussen Trump en Epstein uitgeschreven, waar onder meer het volgende staat geschreven: ‘een vriend is fantastisch om te hebben. Gefeliciteerd en moge iedere dag een heerlijk geheim zijn’.

Trump ontkent stellig

Het Witte Huis en Trump ontkennen de authenticiteit van het briefje stellig. In juli liet Trump al weten dat hij de Wall Street Journal, dat het bestaan van het briefje meldde, aan zou klagen voor 10 miljard dollar wegens smaad. Daarnaast zegt Trump dat het niet zijn woorden zijn, omdat hij ‘niet zo praat’. Ook zei hij dat hij geen tekeningen maakt.

Het merendeel van de Republikeinen ontkent dat de handtekening van Trump is. Op sociale media vergelijken Trumps aanhangers de handtekening op het briefje met de huidige handtekening van de president. Velen stellen dat de handtekeningen niet overeenkomen, en dat het briefje daardoor nep zou zijn. Vergelijkingen van onder andere CNN tonen echter meerdere handtekeningen van Trump van rond dezelfde tijd. Deze lijken wel op de handtekening onderaan het briefje.

Daarnaast stelt CNN dat wanneer het briefje nep zou zijn, het opzettelijk tussen de bezittingen van Epstein gelegd is. De bundel komt namelijk direct uit zijn nalatenschap.