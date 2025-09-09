Jesse Klaver over VVD: ‘Partij in doodsnood’

Gisteren schoof GroenLinks-PvdA-kamerlid Jesse Klaver aan bij Sven op 1. In gesprek met Sven Kockelman liet hij zich uit over de VVD en de verkiezingen.

Reactie op Yesilgöz en Brekelmans

Klaver reageerde onder meer op de recente uitspraken van VVD-leider Dilan Yesilgöz en VVD-bewindsman Ruben Brekelmans. Yesilgöz zei zondag dat ze liever niet een coalitie met GroenLinks-PvdA zou vormen. Brekelmans voegde daaraan toe dat een kabinet met de linkse fusiepartij ‘totaal ongeloofwaardig’ is. Deze sterke uitspraak volgde na de uitzending van het tv-programma Buitenhof. Daar stelde hij de dag ervoor nog dat de VVD GroenLinks-PvdA niet principieel kon uitsluiten op basis van de peilingen.

Klaver zei in gesprek met Kockelman dat de uitspraken van de VVD’ers onnodig waren. Hij wijst erop dat de verkiezingen nog vijftig dagen op zich laten wachten en dat er nog veel kan gebeuren in die tijd. ‘Wat we het afgelopen weekend hebben gezien, is dat het formeren alvast is begonnen’, aldus Klaver. Klaver ziet de VVD als ‘een partij in paniek, een partij in doodsnood’. Hij beticht de partij ervan op zoek te zijn naar relevantie.

Klaver weinig enthousiast over VVD

Klaver liet weten dat zijn partij de VVD niet uit wil sluiten, maar ook niet staat te springen om samen te werken. Hij roept op om te focussen op inhoud tijdens het debat, en stelt dat debatten over maak- en breekpunten niet gunstig zijn voor de verkiezingscampagne. Het afbouwen van de hyphotheekrenteaftrek is voor Klaver een van de belangrijkste verkiezingspunten. Volgens hem leiden de uitspraken van de VVD’ers af van de inhoudelijke discussie over deze kwestie.

Klaver zei tevens dat hij van het kopen van wapens van Israël, waar zijn partij tegen is, geen breekpunt wil maken. Hij voegde hieraan toe dat een kabinet waar GroenLinks-PvdA onderdeel van is, de koers moet verleggen als het gaat om Gaza. Ook hier staat de partij lijnrecht tegenover de koers van de VVD.