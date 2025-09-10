Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 37e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Wie is de rebelse influencer Acid? Jongerenheld is voor justitie een luis in de pels

Hij heeft 675.000 volgers op YouTube, spreekt een mengeling van West-Vlaams en Hollands, en zet volop in op controversiële content.Voor veel jongeren in Nederland en Vlaanderen is Nathan Vandergunst, alias Acid, een held. Voor justitie is hij een vervelende luis in de pels.

Russische superspionnen: zijn Poetins pionnen actief in Nederland?

Twee jaar geleden vond er een spectaculaire uitwisseling plaats tussen westers een Russische gevangenen en daar zaten ook illegals bij, Russische superspionnen.Twee van hen woonden in het Sloveense Ljubljana, maar ze kunnen overal zijn, ook in Nederland. ‘De dreiging van deze geheimagent was potentieel zeer hoog.’

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Kamp Miranda: journalist Edwin Winkels schreef boek over 'vergeten' vlucht van Nederlandse Joden

Het Franse Pyreneeën dorpje Aulus-les-Bains herbergde in 1942 en 1943 bijna zevenhonderd Joden die bij het begin van de oorlog onder andere uit Nederland en België waren gevlucht. Toen de Duitsers ook tot in Zuid-Frankrijk oprukten, besloten tientallen vluchtelingen in kleine groepjes de zware tocht over de Pyreneeën naar Spanje te wagen. En klimmen zijn ze niet gewend. ‘We moeten door, terug kunnen jullie niet, daar zijn de Duitsers.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Gilad Perez: 'Ik ben wars van telkens de Holocaust erbij halen'

Als correspondent Israël en de Palestijnse gebieden voor het Algemeen Dagblad doet de nog maar 23-jarige Marokkaans-Joodse Gilad Perez verslag van de oorlog in Gaza. Kritiek op hoe Arabische, Israëlische én Nederlandse mediaberichten over het conflict schuwt hij bepaald niet. ‘Je mag hopen dat media compleet verslag doen van alles wat er op een bepaald moment belangrijk is, maar dat is lang niet altijd het geval.’

Java loopt onder water: beloftes van president Prabowo lijken te laat te komen

Het zeewater stijgt en de bodem zakt. Het is een dubbele ramp voor miljoenen inwoners van Java, waar complete dorpen geregeld onder water staan. Al jaren wordt gepraat over een superdam die het eiland moet beschermen tegen de zee. De huidige president Prabowo heeft aangekondigd nu echt stappen te gaan zetten. Maar is hij inmiddels niet veel te laat?