Bezuinigingen geweigerd: parlement stemt Franse premier Bayrou weg

Geen draagvlak voor bezuinigingen

364 parlementariërs zegden het vertrouwen in Bayrou op, slechts 194 leden van het parlement vertrouwden wel op hem. Frankrijk staat na het vertrek van Bayrou voor zijn vijfde premier in slechts twee jaar tijd. De stemming volgde op het plan van de premier om 44 miljard euro te bezuinigen, om de enorme schuldenlast en het begrotingstekort van 5,4 procent terug te brengen naar 4,6 procent.

Daarnaast heeft Frankrijk met maar liefst 114 procent van het bruto binnenlands product een van de hoogste staatsschulden van Europa. Het begrotingstekort is zelfs het hoogste van de Europese Unie.

Voorstel afgeschoten

Het voorstel van Bayrou om te bezuinigen op de verzorgingsstaat en het ambtenarenapparaat is dus resoluut van tafel geveegd door het Franse parlement. ‘De jongeren moeten hun hele leven lang de schuld afbetalen voor het comfort van de babyboomers, die vinden dat alles prima gaat’, aldus Bayrou, die met zijn 74 jaar zelf tot de generatie babyboomers behoort. De beroerde financiën brengen de toekomst van Frankrijk in gevaar volgens hem.

Nieuwe premier of nieuwe president?

Nu duidelijk is dat president Macron wederom een nieuwe premier aan moet stellen neemt de kritiek op zijn persoon verder toe. Macron wil zijn nieuwe premier voor 18 september hebben aangesteld, dat is de dag waarop de grootste vakbonden van Frankrijk gaan staken. Enkele partijen vragen Macron om zelf op te stappen en nieuwe presidentsverkiezingen uit te schrijven. Indien Macron dit -zoals verwacht- niet doet, wordt er pas in 2027 weer een nieuwe president gekozen.