Protesten Nepal: parlementsgebouw en huizen politici in brand gestoken

Nepal staat in het teken van grote protesten tegen de regering en corruptie. Het verbod op maar liefst 26 sociale mediaplatformen bleek de druppel.

Aanhoudende protesten

Als reactie op de blokkade van sociale mediaplatforms gingen Nepalese jongeren de afgelopen dagen massaal de straat op. De protesten worden om deze reden in de media dan ook veelvuldig aangeduid als de ‘Gen Z protests’, vernoemd naar de jongere generatie. Tienduizenden jongeren omsingelden gisteren het parlementsgebouw, waar de politie het vuur op de menigte opende.

Minister-president Khadga Prasad Sharma Oli trad vandaag af, nadat er gisteren 19 doden waren gevallen door het hardhandige ingrijpen van de Nepalese autoriteiten. Hoewel er momenteel een avondklok geldt, en het dus verboden is om te protesteren, is de bevolking nog in grote getallen op de been.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Nepal in vlammen

Vanochtend werd al duidelijk dat er door heel Nepal vandalisme plaatsvond rondom overheidsgebouwen. Demonstranten hebben de huizen van prominente politici en ministers in de brand gestoken. Vanmiddag kwamen beelden naar buiten van het Nepalese parlement dat in vuur en vlam staat.

Tevens is het gebouw van de grootste media-instelling van het land, Kantipur Publications, in brand gestoken. Hierdoor is de website van de bekende krant de Kathmandu Post uit de lucht gegaan. Via het liveblog van de BBC worden de gevolgen van de demonstraties in beeld gebracht.

Onduidelijkheid en chaos

Momenteel is onduidelijk wat de doelstelling van de demonstranten is. Er lijkt ook geen georganiseerd leiderschap te zijn; er is sprake van spontane protesten. Politiek leiders, waaronder ministers, lijken op dit moment bescherming te hebben gezocht bij de veiligheidsdiensten.

Het is ook onduidelijk wie de opvolger van de vertrokken minister-president wordt. Op het moment van schrijven is er niemand aan de macht in Nepal, en verkeert het land dus in een machtsvacuüm.