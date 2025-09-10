Groot aantal Russische drones in Polen neergehaald door Nederlandse F-35’s.

Vanochtend heeft Polen met hulp van Nederlandse F-35’s een groot aantal Russische drones neergehaald. Het is de eerste keer dat er Russische drones zijn neergehaald boven het territorium van een NAVO-land.

Schending Pools luchtruim

Rond 4:00 vanochtend kwamen de eerste berichten naar buiten dat Russische drones het Poolse luchtruim waren binnengedrongen. Inmiddels is duidelijk dat de drones zijn neergehaald tijdens een operatie waaraan ook Nederlandse F-35’s meehielpen. De Poolse premier Donald Tusk bevestigde dat een ‘groot aantal drones’ zijn neergehaald die een directe bedreiging vormden. Hierbij zijn volgens Tusk geen gewonden gevallen. Volgens de premier is er sprake van een ‘Grootschalige Russische provocatie’.

NAVO-chef Mark Rutte is inmiddels ingelicht. Volgens analisten is er een sterke reactie nodig vanuit het bondgenootschap, zij beschouwen de Russische drones als een test voor het Westen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Crisisberaad

Premier Tusk is momenteel in noodoverleg met een deel van zijn kabinet en de ministers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. In aanloop naar het beraad zei Tusk dat de bondgenoten van Polen de situatie erg serieus nemen, aangezien het de eerste keer is dat Russische drones zijn neergeschoten boven het territorium van een NAVO-land. De zoektocht naar drones is volgens Tusk nog steeds gaande, maar de situatie is volgens hem onder controle.

NAVO: geen aanval

Volgens een bron binnen de NAVO wordt het binnendringen van het Poolse luchtruim niet beschouwd als een aanval. In het geval van een aanval zou artikel 5 in werking treden. Dan zou de aanval op Polen beschouwd worden als een aanval op alle lidstaten van de NAVO. Om 10:00 komen de NAVO-ambassadeurs bij elkaar om de situatie te bespreken. Dit overleg stond al gepland, maar zal nu in het teken van de situatie in Polen komen te staan.

Poolse inwoners hebben inmiddels het volgende SMS-bericht ontvangen: “Attentie! Vanwege de operatie om objecten die de grens van de Poolse Republiek hebben geschonden te neutraliseren, meldt u drones en de locaties waar zij neerkomen bij de hulpdiensten.Benader ze niet."