Trump over Israëlische aanval in Qatar: ‘Ik voel me er heel slecht over’

Israëlische aanval op Hamas-kopstukken

Bij de luchtaanval kwamen volgens internationale media zes mensen om het leven, onder wie twee Hamas-militanten, drie lijfwachten en een Qatarese veiligheidsfunctionaris. De aanval vond plaats op het moment dat de Hamas-leiding bijeen was gekomen om een Amerikaans voorstel over een staakt-het-vuren in Gaza te bespreken.

Naar eigen zeggen heeft de gehele leiding de aanval overleefd. Israël heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval volledig op zich genomen. 'Israël heeft het initiatief genomen, Israël heeft het uitgevoerd, en Israël neemt de volledige verantwoordelijkheid', aldus premier Netanyahu.

Reactie internationale gemeenschap en Trump

Op verzoek van Algerije en Pakistan komt de VN-veiligheidsraad bijeen om de aanval op Qatar te bespreken. VN-secretaris-generaal Guterres veroordeelde de aanval eerder al. Hij noemde het 'een flagrante schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Qatar'. Ook Nederland heeft de aanval veroordeeld, net als Duitsland, Frankrijk, Engeland en andere EU-landen. Qatar speelt een belangrijke bemiddelde rol in het conflict tussen enerzijds Israël & de Verenigde Staten en anderzijds Hamas. Deze rol wordt door de VN en EU-landen dan ook nadrukkelijk geprezen.

Donald Trump heeft inmiddels ook afstand genomen van de Israëlische aanval. Hij schrijft op zijn eigen platform Truth Social dat de aanval een beslissing is die genomen is door Netanyahu, en dus niet door hem. Trump stelt dat Israël hem vooraf op de hoogte had gesteld van de aanval, waarna hij direct opdracht zou hebben gegeven om Qatar op de hoogte te stellen.

De woordvoerder van het Witte Huis liet weten dat Qatar voor de aanval is gewaarschuwd, echter weerspreekt de premier van Qatar dit. Volgens hem belde de VS pas 10 minuten na de aanval. Duidelijk is echter dat de internationale gemeenschap de Israëlische aanval sterk veroordeelt. De kans om tot een staakt-het-vuren te komen in Gaza lijkt drastisch te zijn afgenomen.