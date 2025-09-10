Yesilgöz over Geert Wilders: ‘Feit is dat hij nooit wat met je stem doet’

In de BNR-podcast Zolang het leuk is zei Dilan Yesilgöz dat Geert Wilders zijn achterban in de steek laat door altijd weg te lopen.

Yesilgöz kritisch op Wilders

VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz is kritisch op de rol van PVV-leider Geert Wilders in het gevallen kabinet. Volgens haar kiest Wilders keer op keer voor de makkelijke weg, door zich terug te trekken zodra het aankomt op verantwoordelijkheid nemen. 'Heel veel mensen vinden dat hij zegt wat zij denken, maar feit is dat hij nooit wat met je stem doet', aldus Yesilgöz.

Wilders gefaald

Yesilgöz constateert in gesprek met presentator Wilfred Genee dat Wilders een asielstop had kunnen invoeren als hij dat had gewild. Ze wijst erop dat hij met zijn minister (Marjolein Faber) en vicepremier (Fleur Agema) de mogelijkheid had om zijn beleid te realiseren.

Yesilgöz constateert: 'Of wat je wil kon niet, of je kreeg het gewoon niet voor elkaar'. Wilders geeft anderen de schuld van het niet nakomen van zijn beloftes volgens de VVD-leider. Waarna ze opmerkte dat 'je dan altijd weg zult blijven lopen'.

De VVD als partij die verantwoordelijkheid neemt

Yesilgöz positioneert de VVD als een partij die wel verantwoordelijkheid neemt. Een rol in de oppositie noemt ze pijnlijk. Het land zou volgens haar onder een linkse coalitie op een aantal terreinen kapot worden gemaakt, 'waarna het ongelofelijk lastig wordt om het weer op te bouwen', aldus Yesilgöz. Duidelijk is in ieder geval dat de VVD kiest voor een 'geen woorden maar daden'-retoriek in aanloop naar de verkiezingen.