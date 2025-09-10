Muurschildering Banksy verwijderd van Londense rechtbank

De verschijning van de muurschildering

De muurschildering, die zondag verscheen op de gevel van de Queen's Building van de Royal Courts of Justice, beeldde een rechter af die met een hamer inslaat op een demonstrant. Het beeld werd vrijwel direct beschouwd als een politieke aanklacht tegen de harde aanpak van activistische bewegingen in Groot-Britannië. Het verscheen na het verbod op de actiegroep Palestine Action en de arrestatie van 900 demonstranten die daartegen in actie kwamen.

Zoals vaker voorkomt trok het werk van Banksy direct na de ontdekking ervan wereldwijd de aandacht. De Britse autoriteiten grepen echter net zo snel in, en schermden de schildering af met zwarte schermen. De rechtbank liet meteen weten dat het werk verwijderd zou worden, wat dus vandaag is gebeurd. Reden voor de verwijdering is het feit dat het gerechtsgebouw een monumentale status heeft, en dus wettelijk verplicht in originele staat dient te verkeren.

Kritiek op censuur

Medestanders van Banksy beschouwen de verwijdering van het werk echter als censuur. Activisten reageren cynisch op X. Ze stellen dat de verwijdering van de afbeelding een indicatie is dat de autoriteiten niet met kritiek om kunnen gaan. Banksy zelf bevestigde de echtheid van de muurschildering, door deze zelf te posten op Instagram. Dit is Banksy's manier om de authenticiteit van een werk te bevestigen. Op het account valt echter een afbeelding van het werk te zien van toen het nog intact was.