Wie was Charlie Kirk (31) en wat weten we nu over zijn moord?

Gisteravond is politiek activist Charlie Kirk neergeschoten bij een bijeenkomst op de Utah Valley University in Orem. Een tijdje later maakte president Trump zijn overlijden bekend.

Kirk was in Utah voor zijn 'America Comeback Tour', waar zo'n drieduizend mensen aanwezig waren. Volgens getuigen raakte hij verzeild in een discussie over de Amerikaanse wapenwet, waar hij een groot voorstander van was, toen er plots een schot klonk.

De 31-jarige activist werd geraakt in zijn nek en zakte in elkaar. Omstanders zagen hoe bloed uit de wond gutste, terwijl paniek uitbrak in de menigte. Beveiligers voerden de zwaargewonde Kirk af, maar hij overleed een korte tijd later.

Rond 22:30 Nederlandse tijd maakte president Trump zijn overlijden bekend via Truth Social. "De grote, zelfs legendarische Charlie Kirk is overleden. Niemand begreep of had het hart van de jeugd in de Verenigde Staten van Amerika beter dan Charlie. Hij werd door iedereen geliefd en bewonderd, vooral door mij, en nu is hij niet meer onder ons", schreef hij.

Dader op de vlucht

Op beelden is te zien hoe de menigte in paniek wegrent en hoe de politie kort daarna een verdachte aanhoudt. Deze persoon is later weer vrijgelaten. Enkele uren later meldde FBI-directeur Kash Patel dat opnieuw een verdachte was opgepakt, maar ook die werd na verhoor weer vrijgelaten.

Er wordt aangenomen dat de kogel werd afgevuurd vanaf een aangrenzend gebouw op de campus. Het zou om een gerichte aanslag gaan. De klopjacht op de echte schutter is momenteel in volle gang.

Reacties

President Trump noemde Kirk in zijn bericht "een ware patriot". Zijn zoon, Eric Trump, schreef op X dat Charlie Kirk "dapper, keihard en een dierbare vriend" was.

Ook politieke tegenstanders reageerden geschokt en veroordeelden het geweld. "Ik ben diep geschokt door de schietpartij in Utah. (...) Laat ik duidelijk zijn: politiek geweld hoort niet thuis in Amerika. Ik veroordeel deze daad en we moeten allemaal samenwerken om ervoor te zorgen dat dit niet tot meer geweld leidt", schreef Kamala Harris op X.