Geert Wilders: ‘Charlie Kirk had 100% gelijk: islam is het zwaard van links’

Gisteren werd politiek activist Charlie Kirk neergeschoten tijdens een bijeenkomst aan de Utah Valley University. President Donald Trump bevestigde dat Kirk is overleden.

Schietpartij en reacties.

Volgens de meest recente vermoedens is Kirk neergeschoten door een scherpschutter vanaf een dak. Hij werd in zijn nek geraakt, waarna hij hevig bloedde en door zijn team naar een ziekenhuis werd gebracht.

Vanochtend bracht president Trump een videoboodschap naar buiten, waarin hij Kirk prees voor zijn werkzaamheden en het geweld vanuit extreemlinkse hoek veroordeelde. Trump benoemde in de video andere recente geweldsincidenten tegen politici, behalve aanvallen op Democratische kopstukken.

Geert Wilders: Charlie Kirk had 100% gelijk

Vanochtend reageerden vele Nederlandse politici via X ook op het nieuws over Kirk. PVV-leider Geert Wilders reageerde door Kirk te quoten. 'Islam is het zwaard dat links gebruikt om de keel van Amerika door te snijden', aldus Kirk. Wilders zegt dat Kirk hiermee '100% gelijk' had, en dat deze woorden ook gelden voor Europa.

Sigrid Kaag, voormalig minister van Buitenlandse Zaken namens D66, reageerde gisteren live in de uitzending van Pauw & De Wit op de moord. Kaag reageerde onder meer met de uitdrukking 'woorden doen ertoe'. Rechtse opiniemakers reageren op X massaal en noemen deze uitspraak een postume 'sneer' jegens Kirk. Kaag sprak echter over politieke polarisatie in het algemeen, waarbij woorden er aan elke zijde van het politiek spectrum toe doen.

Wilders tegen Klaver: 'Is het nu feest bij GL/PvdA?'

Wilders reageert via X op de uitspraken die GL/PvdA-kamerlid Jesse Klaver gisteren over hem deed. Klaver sprak schande van het feit dat Wilders gisteren de enige politiek leider was die niet heeft gereageerd op het optreden van de Nederlandse F-35's in Polen. Hij noemde de PVV-leider laf. Volgens Klaver betrof het een kwestie van nationale veiligheid, en dienen politiek leiders zich hier over uit te spreken. Vanochtend reageerde Wilders cynisch op Klaver, door via X de moord op Charlie Kirk erbij te betrekken.

Wilders daagt Klaver uit om door te gaan met het 'bashen' van zijn persoon, omdat de PVV er volgens hem alleen maar groter door zou worden. Op cynische wijze zegt Wilders vervolgens dat Klaver nog niet heeft gereageerd op de dood van Charlie Kirk. 'Is het feest nu bij GL/PvdA net als na de moord hier in NL op Pim Fortuyn?', aldus Wilders.