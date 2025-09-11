Verdeeldheid over optreden NAVO in Polen: ‘We zijn nog niet klaar voor Russische drones’

Terwijl Nederlandse politici - uitgezonderd Geert Wilders - het optreden van de Nederlandse F-35’s prijzen, is men elders minder positief over het optreden van de NAVO.

Nederlandse politici trots

Nederlandse politici aan alle zijden van het politieke spectrum reageerden vandaag en gisteren met trots op de Nederlandse bijdrage aan de verdediging van het Poolse luchtruim. In het kader van NAVO-samenwerking waren Nederlandse F-35's betrokken bij het neerhalen van Russisch-Iraanse Shahed-drones.

Demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans deelde via X dat we als Nederland trots mogen zijn op de strak gecoördineerde, urenlange inzet. Buiten Nederland krijgen de kritische noten binnen het debat de overhand.

Voormalig Amerikaans topgeneraal kritisch

Ben Hodges, de voormalige Supreme Allied Commander Europe (Opperbevelhebber NAVO) liet zich kritisch uit over het optreden van de NAVO. Hodges stelt dat Rusland geen respect heeft voor de VS en Europa. 'Ze zijn vrij zeker dat geen van ons betekenisvolle actie zal ondernemen', aldus de voormalig generaal.

De inzet van gevechtsvliegtuigen om drones neer te halen is volgens hem niet effectief. Hodges wijst erop dat Oekraïne het ook niet op die manier aanpakt, maar gebruik maakt van systemen om drones vanaf de grond neer te halen. De sancties tegen Rusland zouden volgens Hodges nog strenger moeten worden, aangezien Rusland volgens hem vele drone-onderdelen uit Europa zou halen.

In de Baltische landen klinkt sinds gisteren ook meer geluid over de kwetsbaarheid voor Russische drones. De buitenlandministers van de Oostflank-landen benadrukken dat er onder andere meer investeringen nodig zijn op het gebied van drone-detectie.

VN-veiligheidsraad bijeen op Pools verzoek

De Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Radosław Sikorski, heeft inmiddels bevestigd dat de VN-veiligheidsraad op verzoek van Polen bijeen zal komen om de kwestie te bespreken. Er zal nog worden besloten wie Polen zal vertegenwoordigen tijdens de bijeenkomst.

Sikorski spreekt - gezien de intensiteit en lange duur van de activiteiten - van een opzettelijke Russische actie. Hij waarschuwde tegen suggesties dat de drones Oekraïens in plaats van Russisch zijn, Sikorski noemt dit een Russische desinformatie-campagne.