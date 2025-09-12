Gordon over RTL Tonight: 'Ze bewijzen dat je met de beste make-up het lelijkste gezicht nog steeds niet knap maakt'

Zelden is een nieuw programma zo hoogdravend aangekondigd en vlak na de start zo rigoureus in elkaar gedonderd als RTL Tonight. Zelfs critici die we benaderen, zijn het praten over deze flop al moe en verwijzen met een zucht naar hun eerder gepubliceerde meningen...

De nieuwe talkshow van RTL werd groots aangekondigd en met militaire precisie voorbereid, maar ligt momenteel stevig onder vuur. Wat is de belangrijkste kritiek?

De lancering van RTL Tonight heeft in de media voor uiteenlopende reacties gezorgd, maar veel recensies leggen de nadruk op een gebrek aan duidelijke identiteit. Critici merken op dat het programma te veel lijkt op bestaande latenightformats en weinig eigen toon weet te vinden, waardoor kijkers moeite hebben om zich te binden. Verschillende tv-recensenten noemen de opzet rommelig en het decor kil, wat volgens hen een afstand creëert tussen presentatoren en publiek. Een veelgehoorde klacht is dat de talkshow te afhankelijk is van bekende gasten en leuk bedoelde filmpjes, waardoor diepgang ontbreekt en actuele thema’s niet altijd de aandacht krijgen die men misschien verwacht. Ook de presentatie krijgt gemengde beoordelingen. Humberto Tan zou te weinig tijd en ruimte krijgen om echt de diepte in te gaan met zijn gasten, iets waar hij doorgaans in uitblinkt. Beau van Erven Dorens straalt uit dat hij eigenlijk geen zin heeft in deze klus. Men vraagt zich af waarom Renze Klamer, volgens de critici duidelijk de meest geschikte man op deze plek, niet vanaf het begin als anchorman is aangewezen.

Is er nog hoop op een reddingsboei voor dit verdrinkende format?

Na een eerste uitzending met 897.000 nieuwsgierige kijkers, daalde dit naar 404.000 op de tweede avond en slechts 369.000 op de derde. Daarna volgde zelfs een dieptepunt van 300.000 kijkers. Gordon zegde zelfs zijn uitnodiging af, simpelweg omdat hij het programma te slecht vond. Binnen enkele dagen werden er rigoureuze maatregelen genomen en drastische veranderingen doorgevoerd. Het richt helaas maar weinig uit tot nu toe. In de week dat we deze rubriek maken, daalden de kijkcijfers zelfs naar een laagterecord van 277.000 kijkers. De afgelopen jaren scoorden de talkshows op RTL 4 nooit zo slecht als nu. Op X zijn de reacties verwoestend, zo ook van ene Rinus Jansen: ‘RTL Tonight is geen talkshow meer, het is een reclasseringsproject voor falende politici en gevallen BN’ers.’

‘De leiding van RTL 4 kan er niet omheen: de nieuwe late talkshow RTL Tonight is een flop’

Wat vindt RTL Tonight van zichzelf?

‘Ik ben heel teleurgesteld in de kijkcijfers, maar een crisis? Nee,’ aldus Humberto Tan op Radio 538.

Wat vinden wij van RTL Tonight?

Wakker blijven tot de aftiteling is de uitdaging.

Wat vinden anderen van RTL Tonight?

Gordon – Zonder duidelijk gezicht dobbert een talkshow stuurloos rond

Marcel van Roosmalen – Het viel me alles mee

Evert Santegoeds – Het is gewoon geen goed programma

Gordon- recentste tv-recensent

Op Instagram: ‘Wat is er toch mis in Hilversum dat men denkt televisie te redden met een likje verf en een nieuw logo? RTL Tonight bewijst dat je met de beste make-up het lelijkste gezicht nog steeds niet knap maakt. Het decor is prachtig, maar de Boulevard-tafel een misser. De keur aan duiders? Verschrikkelijk. Vier presentatoren die elkaar afwisselen alsof het een rooster op Schiphol is: Beau, Humberto, Renze, straks Leonie. Geen anker, geen herkenning, dus geen band met de kijker. Zonder duidelijk gezicht dobbert een talkshow stuurloos rond. Wat me stoort is hoe de kijker wordt onderschat. Alsof wij niet merken dat authenticiteit ontbreekt. Televisie vraagt lef, keuzes, durf. En zo komen we bij de kern: Peter van der Vorst. Zijn beleid klinkt mooi op papier – inclusief, representatief – maar de praktijk levert formats op die bloedeloos, richtingloos en kleurloos zijn. Televisie is geen Excel-oefening. Het gaat om visie, lef en vooral talent. Dus mijn oproep aan RTL: durf weer te kiezen. Voor kwaliteit boven quota, visie boven compromissen. Want zoals het nu gaat, is RTL Tonight niet alleen een talkshow die faalt, maar ook het symbool van een zender die zichzelf kwijt is geraakt.’

Victor Vlam- mediaexpert

Op X: ‘Zoals iedereen al zag aankomen: RTL Tonight is flink op de schop gegaan. Het voelt meer als de oude RTL-talkshow doordat de mensen aan de desk een belangrijkere rol hebben. Veel minder rubriekjes, maar meer ruimte voor de gesprekken aan de desk. Verder voelt het programma wat minder Amerikaans. De veel te enthousiaste voice-over is niet meer in de intro te horen. De dure, maar gênante leadershots van de duiders zijn verdwenen. De Nederlandse kijker ziet al die opsmuk als nep en niet authentiek. Zijn al die aanpassingen genoeg om het programma te redden? Het is een verbetering, maar het is ook een halfbakken oplossing. Doe mij maar de oude talkshow.’

Marcel van Roosmalen- columnist

In NRC: ‘Ik weet niet eens meer tussen wie de vorige talkshowoorlog ging, behalve dan dat hij waarschijnlijk werd gewonnen door Vandaag Inside, wat eigenlijk meer praatgroep dan talkshow is. Tijdens een talkshowoorlog praten de winnaars over de verliezers. Eenmaal aan het verliezen, kun je een talkshowoorlog nooit meer winnen. De doodsstrijd van de verliezer wordt in andere talkshows op de voet gevolgd. Het is als kijken naar een stervend dier. Ik heb dinsdagavond naar RTL Tonight uitgekeken omdat ik van alle kanten hoorde dat het zo slecht is. Het viel me alles mee.’

Tina Nijkamp- kijkcijfergoeroe

In Vandaag Inside: ‘Ik denk dat het programma veel te veel is van alles. Te veel items, te veel mensen aan tafel... Ik denk dat ze een fout hebben gemaakt door vooral te denken: hoe kunnen we iets anders doen en vooral naar de vorm hebben gekeken in plaats van de inhoud.’

Evert Santegoeds- hoofdredacteur Privé

In de podcast Strikt Privé: ‘Er is wat gemorreld aan het format, het begint wat anders, wat sneller. Het ongemak waarmee Renze daar zit, is inmiddels van zijn gezicht af te lezen. Overal kom je tegen dat mensen hem zo goed vinden en niet begrijpen waarom RTL heeft zitten slopen aan zijn talkshow, want die was toch prima. Van de drie presentatoren is Klamer verreweg de beste. Ik geloof wel dat Klamer het op een gegeven moment voor gezien gaat houden. Het lijkt me een onmogelijke opgave, want het is gewoon geen goed programma. Beau van Erven Dorens noemt het een ‘proces’, maar het lijkt wel of de kijker massaal heeft besloten om hier niet naar te gaan kijken. Dat is raar, want het programma heeft alles in zich om een hit te worden, maar het is niet prettig om naar te kijken. Het is zóveel.’

RTL persdienst

‘We zijn trots op wat we iedere avond neerzetten met RTL Tonight. Op onze duiders die absolute autoriteiten zijn in hun vakgebied en op onze presentatoren die het gesprek van de dag toegankelijk maken voor een breed publiek. Het marktaandeel in onze doelgroep is zeer goed, maar we willen nog wel doorgroeien in de absolute kijkersaantallen. Iedere nieuwe of vernieuwde talkshow heeft tijd nodig om door te ontwikkelen en te verbeteren. Daar werken we op dit moment hard aan en daar nemen we de tijd voor. Dat doen we vol energie en enthousiasme.’