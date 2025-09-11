Zo kun je je auto het beste beschermen tegen inbraak en diefstal

Misschien ken je het wel: zodra je je auto op slot doet, check je alsnog even of de deuren wel écht goed dicht zitten. Misschien is het een gewoonte, of je bent echt bang dat er ingebroken wordt in je geliefde vierwieler. Want hoewel je je in de meeste gevallen geen zorgen hoeft te maken, kan het iedereen overkomen.

Gelukkig kun je zelf veel doen om het dieven en inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. In dit artikel vertellen we je daarom wat je kunt doen om je auto (en je portemonnee) veilig te houden.

Vanzelfsprekend maar belangrijk

Veel diefstallen gebeuren omdat een auto onbewust extra aantrekkelijk wordt gemaakt voor inbrekers. Misschien laat je je dure jas op de achterbank liggen, of een tasje van een luxemerk. Dit kan de indruk wekken dat er nog meer waardevolle items te scoren zijn. Neem deze dus altijd met je mee als je uitstapt. Laat ook je telefoon en elektronica zoals laptops niet in het zicht liggen.

Sluit ramen en deuren altijd goed af, ook al stap je maar even snel de winkel in. Vergeet ook de locatie niet: een donkere parkeerplek maakt je auto kwetsbaarder dan een plek onder een lantaarnpaal of in het zicht van een beveiligingscamera.

Extra beveiliging

Naast de standaard sloten en startonderbreker kun je investeren in extra beveiliging. Denk aan een extern stuurslot of versnellingsbakslot. Deze zijn voor dieven lastiger te omzeilen en zorgen bovendien dat jouw auto minder aantrekkelijk wordt dan een onbeschermde auto verderop in de straat. Ook kan een track & trace-systeem een slimme investering zijn. Daarmee kan je voertuig na diefstal vaak snel opgespoord worden.

Beveiligingsklasse

Wil je je autoverzekering uitbreiden met WA+ of All-risk dekking? Dan is het handig om te letten op de voorwaarden die je verzekeraar heeft opgesteld. Vaak stellen ze namelijk eisen aan de beveiligingsklasse van je auto.

De verschillende beveiligingsklassen zijn als volgt:

SCM-klasse 1 : een startonderbreker. Dit zorgt ervoor dat de auto niet kan starten zonder de juiste sleutel.

SCM-klasse 2 : een aanvulling op klasse 1, en voegt daarbij een alarm en knipperlichten toe.

SCM-klasse 3 : een stuk uitgebreidere vorm van klasse 2, die ook beweging van de auto opmerkt (bijvoorbeeld als het wordt opgetild).

SCM-klasse 4 : een systeem dat de locatie van je voertuig in realtime kan volgen na een melding bij de meldkamer. Deze klasse is niet gebonden aan andere beveiligingsklassen.

SCM-klasse 5 : de meest uitgebreide klasse. Het combineert klasse 3 en klasse 4. De meldkamer krijgt automatisch een melding als je alarm afgaat, en volgt de auto. Je hoeft dit dus niet zelf te melden, zoals bij klasse 4.

In sommige gevallen kan een hogere beveiligingsklasse zelfs premiekorting opleveren. Het is slim om de voorwaarden van je autoverzekering vergelijken met andere aanbieders. Zo kun je zien of je elders voordeliger uit kunt zijn met een betere beveiligingsklasse.

Alarmsysteem laten installeren

Wil je zorgen dat je auto voldoet aan de eisen voor een WA+ of Allrisk dekking, of gewoon de kans op diefstal verkleinen? Zorg dan dat je een SCM-gecertificeerd alarmsysteem bij een erkend bedrijf laat installeren. Zij geven je na de installatie een certificaat dat je aan je verzekeraar kunt geven.

De kosten hangen af van de gekozen klasse en het type auto. Voor een basis alarm (klasse 2) betaal je meestal tussen de € 300 en € 500, inclusief installatie. Voor een uitgebreider systeem met voertuigvolgsysteem (klasse 4 of 5) liggen de kosten meestal tussen de € 600 en € 1.000.

Handige extra tips

Een simpele maar doeltreffende tip: parkeer je auto, als het kan, op een drukke plek. Hoe meer sociale controle, hoe kleiner de kans dat een dief ongezien zijn gang kan gaan.

Ook kun je een autohoes gebruiken. Daarmee kost het dieven extra tijd om in te breken, wat jouw auto minder interessant maakt. Daarnaast houdt een autohoes je voertuig mooi schoon! Registreer ook altijd het serienummer van je radio of navigatie. Dat vergroot de kans dat je spullen teruggevonden worden.

Maak het ze moeilijk

Autodiefstal en -inbraak is nooit helemaal te voorkomen, maar je kunt het criminelen wel zo lastig mogelijk maken. Met slimme trucs en goede beveiliging verklein je niet alleen de kans op diefstal, maar sta je ook een stuk sterker wanneer je een schadeclaim moet indienen.