VN-commissie: Israël pleegt genocide in Gaza

Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties heeft in een rapport gesteld dat Israël zich schuldig maakt aan genocide tegen Palestijnen in Gaza.

Moedwillige vernietiging van het Palestijnse volk

Onderzoekers van de commissie stellen dat er aan de hand van de uitspraken van Israëlische leiders en het optreden van het Israëlische leger gesteld kan worden de Israël genocide pleegt in Gaza. Sinds het begin van de oorlog tegen Hamas heeft Israël zich volgens hen schuldig gemaakt aan vier van de vijf genocidale daden die zijn vastgelegd in het internationaal recht: moorden, het aanbrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel, het moedwillig verslechteren van overlevingskansen en het tegengaan van geboortes.

De enige categorie waarvoor geen sluitend bewijs gevonden werd is het 'gewelddadig overbrengen van kinderen van de ene naar de andere groep', zoals Rusland doet met Oekraïense kinderen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Internationale gemeenschap 'medeplichtig'

Volgens hoofdonderzoeker Navi Pillay dient de internationale gemeenschap verantwoordelijkheid te nemen. "De internationale gemeenschap mag niet zwijgen over de genocidale campagne die Israël voert tegen het Palestijnse volk. Het negeren van tekenen en bewijs van genocide komt neer op medeplichtigheid", aldus Pillay. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de bevindingen van de onderzoekers afgewezen, en noemt het rapport 'verdraaid en foutief'.

Een woordvoerder van het ministerie noemt de onderzoekers 'handlangers van Hamas', die zich 'volledig baseren op Hamas-leugens, die zijn opgepoetst en herhaald door anderen'. Verwijzend naar de aanval van Hamas op 7 oktober, zegt het ministerie dat Hamas de partij is die genocide pleegt, door het doden van meer dan 1200 personen en de gijzeling van 251 personen.

Honderduizenden slachtoffers

De oorlog in Gaza heeft volgens het door Hamas gerunde gezondheidsministerie tot nu toe geleid tot de dood van minstens 64,905 personen. Volgens de VN is dit aantal waarschijnlijk te laag ingeschat. Ondanks kritiek van Israël heeft de WHO volledig vertrouwen uitgesproken in de tellingen en zeggen experts dat Gaza voor de oorlog een van de betere gezondheidsinformatiesystemen in het Midden-Oosten had.

Opmerkelijk is dat de voormalige luitenant generaal van het Israëlische leger (IDF), Herzi Halevi, zich vorige week uitsprak over het aantal slachtoffers. Hij deed de uitspraken in Ein HaBesor, een mosjav (landbouwnederzetting) in Zuid-Israël. Halevi, die in maart dit jaar aftrad, zei dat 1 op de 10 Palestijnen in Gaza gedood of gewond is. Dit komt neer op meer dan 200,000 slachtoffers.

'Dit is geen zachte oorlog', aldus Halevi. Zijn schatting komt overeen met die van Hamas, die behalve 65,000 doden ook 164,000 gewonden melden. Israëlische media berichtten pas dagen later over de uitspraak van Halevi. Een woordvoerder van de IDF zei niet te willen reageren op zaken die in 'gesloten gesprekken' zijn gezegd.