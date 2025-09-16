Johan Derksen (76) wordt lijstduwer VVD: 'Als ik even gas geef, ben ik over een paar jaar minister-president'

Derksen wordt lijstduwer

Johan Derksen maakte maandagavond bekend dat hij zich volgend jaar voor de gemeenteverkiezingen verkiesbaar zal stellen in de Drentse gemeente Aa en Hunze. Wethouder Richard Heling heeft Derksen hiertoe overgehaald. 'Dan hebben ze voor het eerst een VVD’er in hun midden die kritisch is op de partij. Daar zullen ze aan moeten wennen', zei Derksen.

Daarnaast zei hij dat het niet betekent dat hij tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op de VVD zal stemmen, aangezien landelijke en gemeentelijke politiek uiteraard andere takken van sport zijn. Derksen zei tegen het AD dat hij geen politieke ambities heeft en kritiek op de VVD zal blijven leveren. Doordat hij elke avond in de studio in Hilversum zit, zou hij naar eigen zeggen ook geen tijd hebben voor de raadsvergaderingen. Grappend zei Derksen: 'Als ik even gas geef, ben ik over een paar jaar minister-president'.

Wethouder Richard Heling is enthousiast

Het Dagblad van het Noorden belde vanochtend met wethouder Heling, die Derksen overtuigde om zich verkiesbaar te stellen. Heling zei dat de VVD na een discussie uitkwam bij Derksen. Volgens hen is hij iemand die de partij veel stemmen en dus veel zetels zal opleveren. Tot de verbazing van Heling ging Derksen dus akkoord en heeft hij het nieuws maandag ook al gedeeld in de uitzending van Vandaag Inside.

Derksen is in het verleden vaker benaderd om lijstduwer van een politieke partij te worden, maar ging daar destijds niet op in. Eerder werd hij benaderd door 50PLUS en door de Haagse politicus Richard de Mos. Wegens een gebrek aan politieke ambities reageerde Derksen steeds afwijzend.