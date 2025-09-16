Wat is er anders aan de Troonrede vergeleken met vorig jaar?

Koning: toenemende polarisatie

Helaas lijken in Nederland mensen steeds vaker tegenover elkaar te staan, op straat, online, op universiteiten en niet in de laatste plaats ook in Den Haag. Dat zei koning Willem-Alexander tijdens de Troonrede. 'Debat en verschil van inzicht horen bij een levende democratie', stelde de koning. 'Wat er ook bij hoort, is de bereidheid om elkaar over die verschillen heen op een volwassen manier de hand te reiken.'

Net als in de Troonrede van vorig jaar werd benoemd dat de regels in Nederland te complex zijn. Hierdoor ontstonden de huidige hersteloperaties voor de Groningers, toeslagenouders en mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Er ligt een grote opdracht om de regelgeving voor de toekomst minder complex te maken om herhaling te voorkomen.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

In tegenstelling tot vorig jaar werd er tijdens de Troonrede ook aandacht besteed aan de situatie in Israël en Gaza. 'Velen in ons land voelen zich diep betrokken bij de toekomst van Israël en de Palestijnen, en zijn uitermate bezorgd over de noodsituatie in Gaza. Iedereen wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan het menselijk leed. Het kabinet hoopt vurig – en zal zich er ook voor inzetten – dat mensen rond dit onderwerp niet nog meer tegenover elkaar komen te staan'. De volledige Troonrede is te lezen via deze link.

Opvallend korte Troonrede

Hoewel demissionair minister-president al aankondigde dat de rede 'beleidsarm' zou zijn, was de toespraak dit jaar opvallend kort. De rede telde slechts 1800 woorden, en was dus flink korter dan de 2600 woorden van vorig jaar. Het is gebruikelijk dat de Troonrede op beleidstechnisch gebied kort van stof is in tijden van een demissionair kabinet. Dossiers worden uiteraard grotendeels doorgeschoven naar het volgende kabinet.