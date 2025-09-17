Doodstraf geëist voor moord op Charlie Kirk: 'Ik had genoeg van zijn haat'

Justitie in Utah gaat Tyler Robinson vervolgen op verdenking van de moord op Charlie Kirk. Er zijn juridische stappen gezet om bij een veroordeling de doodstraf op te leggen.

De motieven van Robinson

De autoriteiten hebben chatberichten tussen Robinson en zijn huisgenoot vrijgegeven die meer inzicht bieden in zijn motieven. De huisgenoot, wiens identiteit geheim blijft, wordt door de politie omschreven als een 'biologische man die een romantische relatie had met de verdachte en in transitie was tot vrouw'.

Robinson chatte na het schot te hebben gelost dagenlang met zijn huisgenoot. Ondertussen hadden zijn ouders al snel een vermoeden dat hij de schutter was. De ouders van Robinson zijn conservatief, en hij zou het dan ook steeds vaker met hen oneens zijn geweest over politieke kwesties. Zijn moeder liet aan de autoriteiten weten dat haar zoon zich steeds linkser oriënteerde, en meer bezig was met gay-en transrechten.

Robinson kwam op aandringen van zijn ouders naar hun huis, waar hij hen zou hebben verteld dat hij zijn daad had begaan omdat er 'te veel kwaad is' en Charlie Kirk 'te veel haat verspreidt'. Een familievriend die vroeger onder-sherrif was overtuigde Robinson om zichzelf aan te geven.

Chatberichten met huisgenoot

De openbaar aanklager baseerde de aanklacht tegen Robinson op de chatberichten tussen hem en zijn huisgenoot. Eerst geloofde deze niet dat hij daadwerkelijk de schutter was. 'Stop met wat je aan het doen bent, en kijk onder mijn toetsenbord', stuurde Robinson. Onder het toetsenbord vond de huisgenoot een briefje waarop stond: 'Ik had de mogelijkheid om Charlie Kirk uit te schakelen, en ik ga het doen'.

Robinson vroeg om de chatberichten te verwijderen, waaraan de huisgenoot geen gehoor gaf. Tevens schreef hij dat de teksten die hij in de kogels had gegraveerd, zoals 'Hey fascist, vangen!', een 'grote meme' waren. Ook zei Robinson dat hij de moord een week lang had gepland.

Ongeloof

De huisgenoot was eerst in de veronderstelling dat Robinson een grap maakte. 'Ik had de hoop dit geheim te houden totdat ik op hoge leeftijd zou sterven', stuurde Robinson, 'Het spijt me dat ik je er bij heb betrokken'. De huisgenoot geloofde het nog steeds niet, en zei dat er al iemand was opgepakt door de autoriteiten.

'Nee, ze hebben een of andere gekke oude man gepakt, en daarna iemand in dezelfde kleding', stuurde Robinson. De huisgenoot reageerde zoals vele Amerikanen die dag: 'Waarom'. Robinson antwoordde 'Ik had genoeg van zijn haat'. Behalve de aanklacht in Utah volgt er mogelijk ook nog een federale aanklacht tegen Robinson.