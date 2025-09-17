Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 38e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Statiegeldjagers strijden tegen vooroordelen

Veel mensen zien ze liever gaan dan komen: statiegeldjagers, die met hun vuilniszakken doorstegen en straten trekken. Maar maakt deze groep onze steden niet juist schoner, in plaats van viezer? Wel volgens The Amsterdam Can Collective. Op pad met de eerste vakbond voor statiegeldjagers. ‘Wij bouwen een bestaan op uit wat anderen weggooien.

Vladimir's fortuinlijke vriendjes

Al 25 jaar maakt Vladimir Poetin de dienst uit in Rusland. In het begin tot tevredenheid van het Westen, sinds de inval in Oekraine is het sentiment gedraaid en wordt hij als de grootste bedreiging van de Europese eenheid gezien. In een vijfluik gaan we dieper in op wat de Russische alleenheerser precies drijft. Deze week deel 1: zijn vrienden.

Kleine pik, groot probleem?

Miljoenen Nederlandse mannen zijn onzeker over hun penis. In vergelijking met het formaat van de enige exemplaren die ze vaak zien, de pornopenis, vinden ze hem vooral te klein, te smal, te nietig. Steeds meer mannen kiezen daarom voor een penisvergroting. Waar komt die angst vandaan? En: werkt dat dan echt, een penisverlenging?

Erik Scherder: 'Denk eerst even zélf na'

Erik Scherder zou Erik Scherder niet zijn als hij aanzijn nieuwe boek Liever moe dan lui geen challenge had vastgeknoopt om mensen actiever te laten leven.Dat geldt natuurlijk ook weer voor het brein, want volgens de 72­-jarige hersenprofessor moeten we veel harder denken om onszelf te beschermen tegen dementie, diabetes 2 en hart­en vaatziekten. Ons IQ neemt af en dat heeft grote gevolgen voor lichaam en geest. Over het monster dat AI heet, brainrot en dansen tegen alzheimer.

Eindpunt bereikt

In Nederland loop je als buschauffeur het risico uitgescholden en bespuugd te worden. In Peru’s hoofdstad Lima kun je zomaar een kogel door je hoofd krijgen. Buschauffeurs worden er geregeld afgeperst door de georganiseerde misdaad. Als ze niet betalen, heeft dat ernstige consequenties