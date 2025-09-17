Wilders tijdens Algemene Politieke Beschouwingen: 'Islam is geen religie maar ideologie'

Betoog tegen de islam

Geert Wilders voerde geruime tijd een betoog tegen de islam en de asielinstroom. Wilders noemde vooral de bedreiging van de Joods-Christelijke waarden en de toenemende onveiligheid van vrouwen en homoseksuelen noemde als negatieve gevolgen.

Het betoog van Wilders kon rekenen op felle kritiek van CU-leider Mirjam Bikker. In tegenstelling tot Wilders ziet zij de islam niet als een bedreiging voor Nederland. Bikker uitte haar zorgen over het feit dat steeds minder mensen geworteld zijn in een geloof, met name het christelijke geloof.

'Laten we de godsdienstvrijheid nu eens gruwelijk goed gaan handhaven. En geen religies gaan bashen', zei Bikker. Ze legde hierna het verband met landen in het Midden-Oosten, waar je volgens haar door een gebrek aan godsdienstvrijheid als christen niet veilig over straat kunt.

Timmermans: help Palestijnse kinderen in Nederland

GL/PvdA-lijstrekker Frans Timmermans deed een beroep op Geert Wilders om Palestijnse kinderen specialistische zorg te verlenen in Nederlandse ziekenhuizen. Wilders stelde dat hij graag ziet dat de Palestijnse kinderen geholpen worden, echter niet in Nederland maar in de regio. Vervolgens deed Timmermans nog tweemaal de oproep om de kinderen wel in Nederland van hulp te voorzien.

Timmermans wees erop dat buurlanden zoals het Verenigd koninkrijk en België wel zorg verlenen aan Palestijnse kinderen, en wees erop dat Nederland toch niet zo anders is dan die landen. Wilders weigerde verder op de kwestie in te gaan, en stelde dat de rijke Golfstaten zoals Saudi-Arabië de kinderen zouden moeten helpen.

DENK-lijsttrekker Stephan van Baarle confronteerde Wilders ook over de kwestie, waarna Wilders stelde dat hij al antwoord had gegeven. Van Baarle noemde het 'veelzeggend' dat Wilders de vraag ontweek. Na deze confrontatie liep Wilders weg van het spreekgestoelte, waarna de bespreking werd geschorst voor de lunchonderbreking.