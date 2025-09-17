Weduwe van Aleksej Navalny zegt dat Russische oppositieleider vergiftigd is

Joelia Navalnaja, de weduwe van Aleksej Navalny zegt bewijs te hebben dat haar man is vergiftigd in de Russische strafkolonie waar hij gevangen zat.

Biologisch materiaal getest

Volgens Navalnaja is het gelukt om biologisch materiaal van haar overleden man te onderzoeken. Twee verschillende laboratoria in twee verschillende landen zouden na onderzoek beide tot deze conclusie zijn gekomen. Het zou gelukt zijn om het biologische materiaal uit het land te smokkelen voor onderzoek. Volgens Navalnaja is hiermee bewezen dat Navalny is vergiftigd, zo vertelde ze in een video op het nog actieve YouTube kanaal van Navalny.

Om wat voor type gif het zou gaan werd niet gemeld. Al direct na de dood van Navalny zei zijn weduwe dat hij was vergiftigd in opdracht van de Russische president Vladimir Poetin. De resultaten van beide onderzoeken zijn niet gepubliceerd, ook is onduidelijk of Navalnaja deze zelf heeft ingezien. Ze noemt het nu zaak dat de onderzoeksresultaten snel worden gepubliceerd.

Toestand Navalny verslechterde snel

In de YouTube-video deelde Navalnaja de laatste brief die Navalny vanuit de strafkolonie naar haar stuurde op 15 februari 2024. Het was een opgetogen valentijnsbrief, die hij samen met kookboeken naar haar stuurde. De dag erna was Navalny ineens overleden. Navalnaja ziet de laatste brief van haar man niet als een brief die een stervende man zou sturen. Ze wijst erop dat er 15 februari, een dag voor zijn sterven, nog beelden van een lachende Navalny tijdens zijn proces werden gedeeld.

De gevangenisautoriteiten hebben altijd volgehouden dat Navalny onwel werd en daardoor overleed, waar geen verder bewijs voor werd geleverd. Pas een week na zijn overlijden overhandigden de Russische autoriteiten het lichaam van Navalny aan zijn moeder.