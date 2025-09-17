Timmermans tegen Yesilgöz: 'Ik hoor geen enkel moment van zelfreflectie'

Gebrek aan reflectie

De uitspraak van Timmermans volgde op discussies die Yesilgöz voerde met JA21-lijsttrekker Joost Eerdmans over de economie en het bedrijfsleven en een korte discussie met FVD-lijsttrekker Lidewij de Vos over klimaatverandering. Volgens Timmermans reflecteerde de VVD-leider te weinig op haar eigen rol, aangezien zij eerst een centrumrechts kabinet liet vallen en vervolgens met 'extreemrechts' in zee was gegaan in het vorige kabinet, waarmee Timmermans duidde op de samenwerking met PVV.

Timmermans legde kort de nadruk op de term centrumrechtse kabinet. Yesilgöz gaf de afgelopen weken vaak aan in een centrumrechts kabinet te willen regeren. Het waren juist de VVD en Yesilgöz zelf die het centrumrechtse kabinet Rutte IV lieten vallen vanwege de asielkwestie.

Constructieve houding tegenover voorstel Jimmy Dijk

Voor een van de eerste keren vandaag waren fractieleiders het sterk met elkaar eens. Jimmy Dijk deed een voorstel om het doorbetalen van zieke werknemers te verkorten van twee jaar naar een jaar, en het tweede jaar vervolgens collectief te betalen. Tot de zichtbare verbazing van Dijk zei Yesilgöz graag verder te spreken over het voorstel, en het te steunen.

Het voorstel zou ondernemers met maximaal vijftig werknemers ontzettend steunen volgens Dijk. Ondanks de zichtbare euforie wegens de constructieve opstelling van Yesilgöz besloot Dijk om met een korte kritische noot af te sluiten. Hij benadrukte dat zijn voorganger Emile Roemer in 2017 hetzelfde voorstel had gedaan, en dat daar destijds niks mee is gedaan.