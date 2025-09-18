Algemene Politieke Beschouwingen: Ouwehand zegt sorry tegen Van der Plas

Kamervoorzitter Bosma sloot de vergadering van gisteren om middernacht. Vandaag beet Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren het spits af.

Excuses aan Van der Plas over Gaza

Ouwehand opende haar spreektijd met excuses aan BBB-leider Caroline van der Plas. Gisteren zei Ouwehand het volgende: 'Wat u eigenlijk zegt is dat het u niks doet dat baby's worden doodgeschoten'. Er ontstond ophef over deze uitspraak, onder andere kamervoorzitter Bosma vond de uitspraak te ver gaan.

Na haar excuses sprak Ouwehand geruime tijd over de oorlog in Gaza, en vestigde ze de aandacht op het VN-rapport waarin wordt gesteld dat Israël vier van de vijf genocidale daden begaat.

Lidewij de Vos

Na Ouwehand was het de beurt aan FVD-leider Lidewij de Vos. Ze schetste een beeld van een Nederland waarin de economie zou floreren als gevolg van het afschaffen en afbouwen van het huidige beleid. Dit wil Forum bereiken door immigratie en het huidige klimaatbeleid stop te zetten.

De Vos pleitte voor een remigratiebeurs zodat personen terug kunnen keren naar het land van herkomst. Op het gebied van energievoorziening wil Forum het gasveld in Groningen weer openen. Volgens De Vos zouden er tientallen miljarden euro's worden bespaard die de economie ten goede zouden komen.

SGP

Chris Stoffer begon zijn toespraak met de metafoor van de herder, die zijn schapen/het volk zou moeten leiden. Volgens Stoffer heeft het demissionaire kabinet steken laten vallen en de kudde niet goed geleid.

Stoffer pleitte op klassieke SGP-wijze voor het versterken van christelijke normen en waarden in de Nederlandse samenleving. Onder andere abortus, zorg en veiligheid kwamen aan bod. Aan het einde van zijn rede sprak Stoffer zich uit tegen het groeiende antisemitisme in Nederland. Asiel en migratie zou volgens hem moeten worden beperkt.