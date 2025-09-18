Jimmy Dijk tegen Joost Eerdmans over gasboringen Groningen: 'U bent volledig onbetrouwbaar'

Dijk noemt Eerdmans onbetrouwbaar

Eerdmans begon zijn rede met het thema pensioenen, waarna hij hierover werd aangevallen door Caroline van der Plas. Toen Eerdmans begon over het hervatten van de gaswinning in Groningen barstte de discussie in de kamer echter volledig los.

SP-lijsttrekker Jimmy Dijk, die zelf uit Groningen komt, was ziedend. Hij betichtte Eerdmans ervan dat hij uiterst onbetrouwbaar is en geen oog heeft voor het leed in Groningen. Dijk was verontwaardigd over het feit dat Eerdmans bij geen enkele van de negen besprekingen over de gevolgen van de gaswinning aanwezig was.

Eerdmans reageerde hierop dat dat het lastig was, aangezien hij een eenmansfractie vormt en logischerwijs niet bij elke bespreking aanwezig kon zijn. Dijk nodigde Eerdmans uit om eens met hem naar Groningen te gaan om met eigen ogen de schade te bekijken.

Ook kritiek van Jetten, Timmermans en Van der Plas

De kritiek van Dijk kon rekenen op bijval van D66, GL/PvdA en de BBB. Net als Dijk wezen zij Eerdmans erop dat er in Groningen groot leed is onder de inwoners, en dat het vertrouwen in de politiek minimaal is. Juist het hervatten van de boringen zou volgens hen lijden tot een nog groter wantrouwen in de politiek. Eerdmans wordt verweten dat hij geen oog heeft voor de bevindingen van de parlementaire enquêtecommissie.

Het leed van de Groningers in het aardbevingsgebied is volgens deze commissie 'stelselmatig miskend', en Nederland zou een 'ereschuld' hebben aan de Groningers. Eerdmans zei deze bevindingen wel te onderkennen, maar wees meermaals op het feit dat boringen volgens hem hervat kunnen worden wanneer de Groningers zijn gecompenseerd. BBB-leider Van der Plas zei hierover: 'Het gaat niet om geld, het gaat om het vertrouwen in de overheid'.