Brigitte Macron start smaadzaak tegen de Amerikaanse influencer Candace Owens

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte gaan bij de Amerikaanse rechtbank materiaal aanleveren om te bewijzen dat Brigitte een vrouw is.

Complottheorie verspreid door Owens

De conservatieve Amerikaanse influencer Candace Owens verspreidt al jaren de theorie dat Brigitte Macron als man geboren zou zijn. Owens bracht dit jaar via haar YouTube-kanaal de zesdelige serie Becoming Brigitte uit, waarin ze in totaal urenlang 'bewijs' deelde dat de vrouw van de Franse president geboren zou zijn als Jean Michel Trogneux, wat de naam van haar broer is. De YouTube-serie kreeg per aflevering miljoenen weergaven, en leidde tot toenemende speculatie dat Brigitte Macron transgender zou zijn.

Zaak naar Amerikaanse rechter

Emmanuel en Brigitte Macron zijn een smaadzaak gestart bij de Amerikaanse rechter. Hierbij zal materiaal worden aangeleverd om te bewijzen dat Brigitte een vrouw is. Dit bewijs zal bestaan uit foto's van haar zwangerschappen en beelden waarop zij haar kinderen opvoedt. Advocaat Tom Clare zegt dat daarnaast dat er deskundige getuigenissen zullen komen die 'wetenschappelijk van aard zijn'.

Volgens Clare vallen de beschuldigingen zwaar bij de Macrons. 'Ik wil niet zeggen dat het zijn werk heeft beïnvloed, maar net als bij iedereen die een carrière en een gezinsleven combineert, vreet het aan je als je familie wordt aangevallen', aldus de advocaat. Volgens hem gaat Brigitte er alles aan doen om de zaken recht te zetten.

Owens druk met andere complotten

Ondertussen is Candace Owens via haar sociale media druk bezig met het verspreiden van andere complottheorieën, vooral over Charlie Kirk. Ze beticht de Amerikaanse autoriteiten, in het bijzonder de FBI, ervan dat er 'bullshit-narratieven' worden gecreëerd rondom de moord op Kirk.

Daarnaast stelt ze dat het verdacht is dat er geen tijdstippen vermeld worden in de vrijgeven chatberichten tussen schutter Tyler Robinson en zijn huisgenoot, die volgens Owens 'beschermd' wordt door de autoriteiten.