Wordt Antifa verboden? Premier Schoof ontraadt motie Lidewij de Vos

Wordt Antifa nu verboden?

Gisteren werd de motie van FVD-lijsttrekker Lidewij de Vos aangenomen met een krappe kamermeerderheid van 76 zetels. In de motie stelde De Vos voor om in navolging van de Verenigde Staten Antifa ook in Nederland te verbieden. Het voorstel kon rekenen op steun van PVV-leider Geert Wilders en BBB-leider Caroline van der Plas. De vos stelde dat 'ook in ons land Antifa-cellen actief zijn, die politici bedreigen, bijeenkomsten verstoren, studenten en journalisten intimideren en er niet voor terugdeinzen om geweld te gebruiken’.

Het voorstel kon behalve FVD, BBB en de PVV ook rekenen op steun van VVD, JA21 en de SGP, waardoor een minieme meerderheid in de kamer werd bereikt en de motie werd aangenomen. Premier Schoof zei direct dat hij het voorstel ontraadde: 'Is aan de rechter, een toevoeging aan EU- of VN-sanctielijsten vergt een zorgvuldig proces'.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Het kabinet of een bewindspersoon is niet verplicht om een aangenomen motie uit te voeren. Echter is het opvallend dat beide overgebleven partijen in het demissionaire kabinet, VVD en BBB, wel voor stemden. Het feit dat Van der Plas de motie na het ontraadden alsnog mede ondertekende, leidde tot zichtbare schok bij Schoof, die besefte dat zijn overgebleven kabinet volledig achter de motie staat.

Baudet: genoeg is genoeg

Thierry Baudet vierde de aangenomen motie in een Engelstalig bericht op X. Hij presenteerde het verbod als een feit en refereerde naar Trump's verbod op Antifa. Baudet tagde vice-president J.D. Vance, presentator Tucker Carlson en Elon Musk onder zijn bericht.

Volt-lijsttrekker Laurens Dassen reageerde via het sociale medium BlueSky afkeurend op de motie. 'Met steun van de VVD worden ook hier inmiddels onwelgevallige meningen met een pennenstreek verboden', aldus Dassen via het X-alternatief. Of het kabinet de motie daadwerkelijk uit zal voeren zal nog moeten blijken.