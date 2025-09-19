Gedumpte lover Bart Muller over B&B Vol Liefde Eveline: 'Ik heb drie maanden lang echt een heel intense relatie met haar gehad'

B&B vol liefde is afgelopen, maar het programma ettert nog flink na bij Eveline en haar afdankertje Bart...

Zeg dat! Het leek allemaal zo mooi te gaan in het datingprogramma dat draait om eigenaren van B&B’s die op zoek zijn naar een relatie. Eveline nodigde op basis van de aanmeldingen een aantal heren uit, onder wie Bart Muller uit Blaricum. Deze bebaarde blaaskaak viel wel in de smaak bij Eveline. Na een paar dagen waren ze al intiem en er ontstond (volgens Bart) een relatie van drie maanden. Toen Bart – die volkszangerambities heeft – vlak voor de opnames van de reünie-afleveringen in juli nog even naar zijn liefje in Italië reisde, werd zijn prille verkering bruut de kop ingedrukt door de horeca-dragonder. En dat was het startschot voor een smeuïg potje moddersmijten in de media. Er bleek zelfs al een andere man in haar leven, met wie ze momenteel veel te hard van stapel loopt, vindt Bart. Hij had zelfs nog een liefdesliedje (mét videoclip) voor haar gemaakt, dat hij vorige week liefdeloos lanceerde. Bart schetst in interviews hoe gek hij op haar was, maar daar heeft Eveline op haar beurt weinig van gemerkt. In ieder geval is alles bekoeld en is Eveline duidelijk: ‘Ik hoef geen contact meer met Bart.’

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Wat weten we allemaal over deze kenau?

Ze is 51, komt uit Limburg en runt sinds 2022 een logies met ontbijt in Italië. De veelbesproken B&B-heks is eigenlijk jurist en specialist omgevingsrecht. Ze rondde in 2000 een master Nederlands recht in de richting bestuursrecht af aan de Maastricht University. Daarna werkte ze voor allerlei gemeentes als onder meer beleidsmedewerker, adviseur, bestemmingsplanjurist en programmamanager. Zonder enige ervaring richtte ze haar logeerverblijf Villa DoubleDot in het Italiaanse San Benedetto Val di Sambro op, al zat het ondernemerschap er al wel in. Ze had meerdere bedrijven, onder andere een adviesbureau waarmee ze ondernemers advies tegen burn-outs gaf. Wellicht heeft ze ook wat advies voor Bart en zijn gebroken hart...

Ik heb het een drietal avonden volgehouden en toen wist ik het zeker: dit is niet echt

Wat vindt Eveline Engels van zichzelf?

‘Zodra de camera’s uitgingen, was het helemaal niet zo leuk.’

Wat vinden wij van Eveline Engels?

Na het bed volgde de break fast.

Wat vinden anderen van Eveline Engels?

Eveline Engels – Zodra de camera’s uitgingen, was het helemaal niet zo leuk

Bart Muller – Mijn hele omgeving ging er compleet op los

Thomas Woolthuis – Haar nieuwe relatie is niet blijvend

Nynke Nijman – Het is natuurlijk gewoon aapjes kijken

Bart Muller- gedumpte lover

‘Twee weken voordat de reünie-uitzending opgenomen werd, was ik nog in Italië en heb ik een heel goed gesprek met Eveline gehad. Maar wat ze bij de reünie-aflevering zei, daar is mijn hele omgeving compleet op los gegaan. Kijk, het is natuurlijk háár kant van het verhaal, ze vertelt hoe zíj erin staat. Ik heb drie maanden lang echt een heel intense relatie met haar gehad. Dat wil ik wel benadrukken. Op mijn socials ga ik daar de foto’s en filmpjes allemaal van posten, want nu het programma is afgelopen, mag het naar buiten. Zo kunnen de mensen zien dat het drie maanden lang gewoon echt oprecht een relatie is geweest. Hoe zij daar nu mee omgaat en stappen in haar leven zet, dat is voor mij onbegrijpelijk. Ze heeft inmiddels een nieuwe partner met wie ze al een pand heeft gekocht, met wie ze business is gaan voeren, met wie ze samenwoont en met wie ze toekomstplannen maakt. Natuurlijk vind ik daar wat van, maar het is niet aan mij om er wat over te zeggen. Het is haar leven, zij kiest hiervoor. Ik heb daar verder geen gevoel bij. Het bevestigt wel wat ze eerder zei tijdens die drie maanden dat we samen waren. Ik vond het namelijk allemaal supersnel gaan tussen ons, maar dat vond zij helemaal niet. “Normaal gaat het nog sneller,” zei ze tegen me. Toen is er besloten om ermee te stoppen. Onze emoties en gevoelens lagen niet meer op één lijn met elkaar. Dat is uiteindelijk toch de beste keuze geweest, als ik zie welke stappen zij nu allemaal zet. Misschien heeft ze toch een andere intentie met de relatie gehad dan ik. Ik wilde echt de liefde vinden.’

Thomas Woolthuis- paragnost

‘Deze dame is van huis uit heel rationeel: 1+1 is altijd 2 bij haar. Niemand kan er bij haar iets tegenin brengen, of men moet met knettergoede argumenten komen om haar op andere gedachten te krijgen. Ze is een vrouw van de wetenschap, een jurist, en dat geeft haar geen ruimte om daadwerkelijk met haar gevoel aan de gang te gaan. Ze probeert het wel, daarom deed ze ook mee aan het tv-programma. De nieuwe relatie die ze is aangegaan ná deelnemer Bart, is niet blijvend. Zij zal niet de voldoening vinden die ze eigenlijk voor ogen had. Met de nieuwe meneer gaat het een tijdje op zich wel goed, maar hij is geen blijvertje. Eveline blijft zoeken. Het gevoel, de liefde, de warmte en de genegenheid die ze zich verbeeldt te kunnen krijgen in een relatie, is steeds maar van korte duur. Ze haalt meer voldoening uit het aangaan van nieuwe bedrijvigheid en het opzetten van projecten, ze zal het vooralsnog niet vinden in een relatie. Ze kan het ook niet aan, want er komen emoties vrij waar ze rationeel geen oplossing voor heeft. Ze streeft zeker naar een leven met een leuke man en huisje-boompje-beestje, maar ze doet dat vanuit haar ratio. Dat is geen basis voor een goede relatie. Het kan een paar maanden duren wat ze nu heeft, maar dan is het echt afgelopen. Ze is impulsief en gaat dan wat anders doen. Ik heb ook de indruk dat er fysiek iets met haar aan de hand is, ik kan het niet helemaal plaatsen. Ze heeft een beperking, ik weet niet precies wat dat is, misschien iets met haar spieren. Daardoor is ze geen stayer, maar een runner.’

Nynke Nijman- relatietherapeut en seksuoloog

‘Of een datingprogramma een fijne en vertrouwde manier is om een relatie met elkaar te beginnen? Natuurlijk bestaat er een enorme variatie in datingprogramma’s. First Dates bijvoorbeeld, waar twee mensen tegenover elkaar moeten gaan zitten, vind ik erg ongemakkelijk. In B&B vol liefde wordt er wat meer tijd aan elkaar gespendeerd, maar er is ook een soort concurrentiestrijd. Kandidaten gaan zich op een andere manier gedragen, want ze moeten het tegen iemand opnemen. Ik denk dat de deelnemers helemaal niet op hun gemak zijn. Bovendien kun je je afvragen of we dit soort programma’s als serieuze relatiemogelijkheid moeten zien. Als we letten op het lage slagingspercentage is het vooral entertainment. Het is natuurlijk gewoon aapjes kijken, soms heerlijk vermakelijk en soms tenenkrommend om te zien hoe die intermenselijke relaties zich tot elkaar gaan verhouden. Als het deelnemer Bart puur om de liefde te doen was geweest en niet om de aandacht, had hij zich in stilte teruggetrokken als een man wiens hart oprecht gebroken is. Maar hij duikt op in verscheidene radio- en tv-programma’s en heeft volkszanger-ambities! Dat laat je twijfelen aan zijn intenties. Ik kan me wel voorstellen dat hij zich geïntimideerd voelt doordat Eveline en haar nieuwe partner nogal voortvarend door het leven gaan. Misschien voelt het voor Bart alsof hij dingen niet heeft kunnen waarmaken.’