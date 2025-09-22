Toenemende erkenning Palestijnse staat, Netanyahu: 'Grote beloning voor terrorisme'

In aanloop naar de Algemene Vergadering van de VN in New York erkennen een toenemend aantal landen de Palestijnse staat, tot grote woede van Israël.

Toenemende erkenning Palestijnse staat

Het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Portugal erkennen sinds afgelopen weekend de Palestijnse staat. Alle vier de landen zeiden nadrukkelijk dat Hamas geen plaats in het bestuur mag krijgen. België, Luxemburg, Frankrijk en Malta erkenden in de afgelopen weken ook al de Palestijnse staat. Nederland behoort tot de steeds kleinere groep landen die niet tot erkenning overgaan.

Tot nu toe erkennen 147 van de 193 VN-lidstaten Palestina. Nederland zegt dit pas te willen doen wanneer er een vredesovereenkomst is en een 'levensvatbare' Palestijnse staat. De VN-vergadering in New York wordt door Israël en de Verenigde Staten geboycot. Premier Netanyahu heeft meermaals herhaald dat er geen Palestijnse staat zal komen: 'Dit land is van ons'.

Zorgen over annexatie Westoever

Als reactie op de toenemende erkenning van de Palestijnse staat zou Israël de annexatie van delen van de Westoever aan het overwegen zijn. Saudi-Arabië zou Israël inmiddels al hebben gewaarschuwd tegen annexatie.

Het gevolg zou zijn dat de normalisatie tussen beide landen die de afgelopen jaren plaatsvond op het spel staat. De toenemende normalisatie van de banden tussen Israël en verschillende Arabische staten zou een van de motieven van de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 zijn geweest.

VK: Israël moet geen wraak nemen

De Britse buitenlandminister Yvette Cooper heeft premier Netanyahu ook gewaarschuwd om geen wraak te nemen in de vorm van annexatie van de Westoever. Netanyahu heeft de erkenningen van Palestina 'een grote beloning voor terrorisme' genoemd.

Cooper noemde het Britse besluit 'de beste manier om de veiligheid van zowel Israël als de Palestijnen te erkennen'. Het Verenigd Koninkrijk heeft volgens haar de morele plicht om de tweestatenoplossing een nieuw leven in te blazen. Cooper zei dat er aan beide kanten extremisten zijn die deze oplossing tegenwerken.