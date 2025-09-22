Raad van State veroordeelt Woonwet Mona Keijzer: 'Ongrondwettelijk'

In strijd met de Grondwet

In een vernietigend adviesrapport haalde de Raad van State uit naar de Woonwet van minister Keijzer. Onderdeel van het wetsvoorstel is een verbod op het verlenen van voorrang op een woning aan statushouders. Het advies van de RvS luidde dat Keijzer haar voorstel niet zou moeten indienen in de Tweede Kamer. Aangezien de RvS een raadgevend orgaan is, hoeft Keijzer het advies niet op te volgen.

Gemeentes verbieden om voorrang geven aan statushouders zou volgens de RvS leiden tot een ongelijke behandeling en dus in strijd zijn met de Grondwet. Volgens de RvS hebben statushouders een slechte uitgangspositie op de huurmarkt. Een verbod op urgentie zou gemeenten de mogelijkheid ontnemen om de achterstand van deze groep te compenseren.

{{ trans('customs.newsletter_signup.responsemsg') }} {{ title }} {{ subTitle }} {{ trans('customs.newsletter_signup.header') }} {{ trans('customs.buttons.signup') }} Vul een geldig emailadres in. {{ errors . email[0] }}

Gemeenten: plan onuitvoerbaar

Gemeenten trokken al eerder aan de alarmbel, aangezien de wet volgens hen onuitvoerbaar is. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten zei te verwachten dat de uitstroom van statushouders uit azc's nog problematischer zou worden. Grote aantallen statushouders zouden bij gebrek aan de urgentieregeling nog langer in azc's moeten verblijven, waar hoge kosten mee gepaard gaan.

Tevens wordt er gevreesd dat statushouders in de maatschappelijke opvang terecht zouden komen of dakloos zouden raken. Daarnaast raakt het toezicht van gemeentes op de inburgering verloren en zou de maatregel amper leiden tot kortere wachtlijsten voor woningzoekenden. Volgens het COA gaat momenteel 6 tot 10 procent van de sociale huurwoningen naar statushouders.