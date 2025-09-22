Abonneer

Raad van State veroordeelt Woonwet Mona Keijzer: 'Ongrondwettelijk'

De Raad van State (RvS) heeft maandag een vernietigend advies uitgebracht over de Woonwet van demissionair minister Mona Keijzer (Wonen en Asiel).

Redactie Nieuwe Revu
Politiek Mona Keijzer voorrang statushouders
Mona Keijzer in de Tweede Kamer

In strijd met de Grondwet

In een vernietigend adviesrapport haalde de Raad van State uit naar de Woonwet van minister Keijzer. Onderdeel van het wetsvoorstel is een verbod op het verlenen van voorrang op een woning aan statushouders. Het advies van de RvS luidde dat Keijzer haar voorstel niet zou moeten indienen in de Tweede Kamer. Aangezien de RvS een raadgevend orgaan is, hoeft Keijzer het advies niet op te volgen.

Gemeentes verbieden om voorrang geven aan statushouders zou volgens de RvS leiden tot een ongelijke behandeling en dus in strijd zijn met de Grondwet. Volgens de RvS hebben statushouders een slechte uitgangspositie op de huurmarkt. Een verbod op urgentie zou gemeenten de mogelijkheid ontnemen om de achterstand van deze groep te compenseren.

Gemeenten: plan onuitvoerbaar

Gemeenten trokken al eerder aan de alarmbel, aangezien de wet volgens hen onuitvoerbaar is. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten zei te verwachten dat de uitstroom van statushouders uit azc's nog problematischer zou worden. Grote aantallen statushouders zouden bij gebrek aan de urgentieregeling nog langer in azc's moeten verblijven, waar hoge kosten mee gepaard gaan.

Tevens wordt er gevreesd dat statushouders in de maatschappelijke opvang terecht zouden komen of dakloos zouden raken. Daarnaast raakt het toezicht van gemeentes op de inburgering verloren en zou de maatregel amper leiden tot kortere wachtlijsten voor woningzoekenden. Volgens het COA gaat momenteel 6 tot 10 procent van de sociale huurwoningen naar statushouders.

Politiek
  • NU.nl
  • NL Beeld / Regiofotografie

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.