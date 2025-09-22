Marjolein Faber komt met boek over omstreden ministerschap

'Mij krijgen ze niet klein'

Is de titel van het boek dat aankomende vrijdag 26 september zal verschijnen bij uitgeverij Prometheus. Op de website van de uitgeverij valt in een inkijkexemplaar het hoofdstuk over Fabers afkomst en jeugd te lezen. Het hoofdstuk staat bomvol met anekdotes over Faber en haar familie, die wordt omschreven als no-nonsense. De assertiviteit en weerbaarheid van de vrouwen uit haar leven wordt breed uitgemeten. Zo zou Faber's tante de pastoor met een drijfnatte dweil hebben geslagen nadat hij haar een klap op het achterwerk gaf.

Een andere tante van Faber liep met haar rollator over straat en dreigde beroofd te worden: 'toen een getinte persoon – ik zou het een ‘kansenparel’ kunnen noemen – haar wilde beroven van haar handtas'. De tante had de belager hierop met de handtas geslagen en hem verjaagd. Wel hield ze er een gebroken pols aan over.

Faber plaatst zichzelf ook in het rijtje van kranige, weerbare vrouwen. 'Zelf reed ik op mijn scooter een andere kansenparel klem', aldus Faber. De man in kwestie werd door Faber gespot op haar gestolen fiets, die emotionele waarde had omdat hij van haar moeder was geweest. 'De man was zo verbouwereerd dat hij bedremmeld de fiets afgaf.'

Haatmachine van ongekende proporties

Faber werd naar eigen beleving de meest besproken minister ooit. 'Op het departement hoorde ik dat ze nog nooit hadden meegemaakt dat een bewindspersoon zó onder vuur kwam te liggen', aldus Faber. Er kwam naar eigen zeggen een 'haatmachine op gang van ongekende proporties', gericht tegen haar persoon en haar ideeën. Faber benadrukt echter dat het boek een 'terugblik zonder wrok' is, waarin ze vertelt wat haar missie was en wat er tijdens haar ministerschap gebeurde.