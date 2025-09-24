Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 39e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

WK Wielrennen in Rwanda: sportswashing?

Rwanda vormt deze week het toneel van het WK wielrennen. Het is de eerste keer dat de elite-koers op Afrikaanse bodem plaatsvindt en dat precies dertig jaar nadat een genocide het land in een bloedbad veranderde. Er klinkt ook kritiek: mensenrechtenorganisaties beschuldigen het Rwandese regime ervan nauw betrokken te zijn bij oorlogsmisdaden in Oost-Congo.

Vijanden voor het leven

Vladimir Poetin heeft een lange lijst aan vijanden. En daar is niet alleen de oorlog tegen Oekraïne de oorzaak van. Vaak was de reden geld. Voormalige oligarchen die niet mee wilden werken, werden veroordeeld tot lange kampstraffen of het land uitgedreven. Verslaggever Ardy Beld ging in gesprek met Poetins grootse vijanden.

Charles Groenhuijsen: 'Vrouwen doen het beter'

Worden vrouwen de baas in de wereld? Ja, antwoordt presentator en publicist Charles Groenhuijsen(71) volmondig in zijn dertiende en nieuwste boek Meiden volgen hun dromen, jongens hun hormonen.Terwijl mannen ‘met pils en porno op de bankhangen’, worden ze op alle fronten voorbijgestreefd door de vrouwen: zowel in het onderwijs als op de arbeidsmarkt én in de liefde. ‘Er zijn grote groepen mannen die daar behoorlijk slecht op reageren.’ Hoog tijd voor een gesprek over mannen én vrouwen.

Heksenjacht

In de 16de en 17de eeuw werden zo’n driehonderd vrouwen in Nederland gedood omdat ze beschuldigd werden van hekserij. Historica Maartje van der Laak bracht voor het eerst het volledige verhaal van de heksenvervolging in kaart. 'Eerst een wolvenplaag, dan een watersnood en tot slot een zondebok.